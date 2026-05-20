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"Friedensrat" sieht Hamas als Haupthindernis für Gaza-Lösung

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Hamas wird als "Haupthindernis" für Friedenslösung gesehen
©Afp, APA, ZAIN JAAFAR
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Der von US-Präsident Donald Trump eingesetzte "Friedensrat" hat die radikalislamische Hamas für mangelnde Fortschritte im Gazastreifen verantwortlich gemacht. Das "Haupthindernis" für die Umsetzung des Friedensplans für das Palästinensergebiet sei "die Weigerung der Hamas, einer kontrollierten Entwaffnung zuzustimmen, ihre Zwangsherrschaft aufzugeben und einen echten zivilen Übergang im Gazastreifen zu ermöglichen", heißt es im ersten Bericht des Rates.

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Der Bericht prangert außerdem "nahezu tägliche" Verstöße gegen die Feuerpause an, die seit dem 10. Oktober gilt. Der Hohe Vertreter des Rates, der bulgarische Diplomat Nikolai Mladenow, wollte den Bericht am Donnerstag dem UNO-Sicherheitsrat in New York vorstellen.

Trump hatte den umstrittenen "Friedensrat" mit rund 20 Ländern am 22. Jänner am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos gegründet, der US-Präsident ist Vorsitzender auf Lebenszeit. Nach Trumps Darstellung steht der Rat "über den Vereinten Nationen" und soll "darauf achten, dass sie ordnungsgemäß funktionieren". Wegen der Konkurrenz zur UNO sind zahlreiche Länder keine Mitglieder, sie führten dafür verfassungsrechtliche Bedenken an.

Der Krieg im Gazastreifen war durch den Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Im Oktober 2025 legten die USA einen 20-Punkte-Plan vor. Die Umsetzung stockt jedoch. Die derzeit verhandelte zweite Phase sieht neben der Entwaffnung der Hamas den schrittweisen Rückzug der israelischen Armee vor.

A Palestinian flag is placed at the site where a Jewish settlers' attack killed 3 Palestinians and injured 7 others on March 8, in the village of Abu Falah, northeast of Ramallah in the Israeli-occupied West Bank on March 12, 2026. Excluding Israeli-annexed east Jerusalem, more than 500,000 Israelis live in West Bank settlements and outposts, which are illegal under international law. Violence in the Palestinian West Bank, which Israel has occupied since 1967, has soared since the Hamas attack on Israel triggered the Gaza war in October 2023. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)

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