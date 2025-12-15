News Logo
ABO

Terror-Anklage gegen Syrer nach Villach-Anschlag

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Bei dem Anschlag starb ein 14-Jähriger
©APA, GERD EGGENBERGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nach dem Anschlag von Villach am 15. Februar einen 23-jährigen Syrer wegen terroristischer Straftaten, terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation angeklagt. Bei der Tat starb ein 14-Jähriger, fünf Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Mann ist geständig, Hinweise auf Mittäter haben sich in den Ermittlungen nicht ergeben. Ihm drohen 20 Jahre Haft bzw. lebenslang.

von

Der 23-jährige Asylberechtigte aus Syrien soll am 15. Februar in der Nähe des Hauptplatzes von Villach mit einem Klappmesser wahllos auf umstehende Menschen eingestochen haben, ehe er von einem syrischen Landsmann mit dem Auto angefahren und so gestoppt wurde. Seit seiner Festnahme noch am Tatort befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Ihm wird sowohl Mord als auch Mordversuch vorgeworfen, wobei die Taten geeignet gewesen seien, eine schwere Störung des öffentlichen Lebens herbeizuführen, so die Staatsanwaltschaft. Dabei habe er "mit dem Vorsatz gehandelt, die Zivilbevölkerung, die nicht den Zielen der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat folgt, auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern".

Die Verhandlung findet vor einem Geschworenengericht am Landesgericht Klagenfurt statt. Ein Termin steht noch nicht fest.

Blumen und Kerzen am Tatort des Messerattentats in Villach am Sonntag, 16. Februar 2025. Ein 23-jähriger Mann hat am Samstag, 15. Februar 2025, in Villach auf mehrere Passanten eingestochen und einen von ihnen getötet.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Fiskalratschef Badelt will endlich Strukturreformen sehen
Politik
Fiskalrat drängt auf weitere Sparmaßnahmen
FPÖ-Politiker vertrauen Experten nicht sehr
Technik
Studie: Größte Wissenschaftsskepsis unter FPÖ-Abgeordneten
Jugendschutzfilter sollen unabhängig vom WLAN oder Router wirken
Technik
Jugendschutz auf Schülerlaptops wird mit April ausgebaut
IKG-Päsident Deutsch macht Druck beim Holocaust-Zentrum
Politik
Für IKG-Präsident drängt Zeit bei Holocaust-Zentrum
Die Regierung setzt auf Einsparungen in der Verwaltung
Politik
Regierung spart bei Verwaltungspersonal
Milizbeauftragter Hameseder sitzt Wehrdienstkommission vor
Politik
Wehrdienstkommission präsentiert Bericht am 20. Jänner
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER