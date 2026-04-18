ABO

Stocker weist Trump-Kritik an Papst scharf zurück

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Die Neutralität sei "kein Sicherheitskonzept"
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt und sich für eine Stärkung der europäischen Verteidigung ausgesprochen. Trumps Schelte von Papst Leo sei "völlig unangemessen", sagte Stocker der "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe) "Ich kann das nur zurückweisen, in Inhalt und Ton." Die Neutralität sei "kein Sicherheitskonzept", bekräftigte der Kanzler, der in Sachen Verteidigung die Fühler auch nach Indien ausstreckt.

von

Beim Treffen Stockers mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi waren am Donnerstag in Neu-Delhi mehrere bilaterale Abkommen unterzeichnet worden, darunter auch eine Absichtserklärung im Bereich Verteidigung. Sie reicht von gemeinsamen Trainings bis zu Waffenentwicklung und -produktion. Die Vereinbarungen in den Bereichen Verteidigung und auch Terrorismusbekämpfung waren zahlreichen indischen Zeitungen große Schlagzeilen wert. Indien will sich diesbezüglich aus der Abhängigkeit von Russland lösen, Österreich aus jener der USA.

"Im Hinblick auf die Entwicklungen der vergangenen Monate ist klar, dass man auch in Fragen der Verteidigung nicht abhängig sein sollte", sagte Stocker der Tageszeitung "Der Standard" (Wochenendausgabe). "Dies gilt sowohl in der Beschaffung als auch in der Logistik und auch in der Frage der Datensouveränität. Wir haben teilweise schmerzlich gelernt, dass wir uns breiter auf stellen müssen. Daher gibt es auch diese strategische Zusammenarbeit mit Indien."

Gegenüber der "TT" nannte der Kanzler die USA diesbezüglich beim Namen. "Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und Regelbasiertheit haben im Zusammenhang mit der Administration von Donald Trump an Wert verloren. Das ist sehr bedauerlich. Die Konsequenz daraus ist, dass wir uns breiter aufstellen und zusätzliche Kooperationen suchen", sagte der Kanzler.

"Wir müssen unsere Verteidigungs- und Sicherheitspolitik selbst in die Hand nehmen. Ich betone, dass wir das auf dem Boden der Neutralität machen können. Mein Anspruch für Österreich ist, auf der Sicherheitslandkarte von Europa kein blinder Fleck zu sein."

Auch im "Standard" äußerte sich Stocker kritisch über den US-Präsidenten. Zwar habe er kein Urteil darüber abzugeben, ob dieser hauptverantwortlich für die aktuellen globalen Probleme sei, "doch wenn ich mir die Welt heute ansehe, ist sie mit Trump jedenfalls nicht einfacher, ruhiger, friedlicher und stabiler geworden", sagte der Kanzler. Die transatlantische Beziehung werde für Europa und Österreich aber weiter wichtig bleiben. "Präsidenten kommen und gehen, Partnerschaften bleiben", sagte Stocker der "TT".

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch, 8. April 2026, anl. eines Pressestatements "Einrichtung eines Koordinationsgremiums" im Bundeskanzleramt in Wien.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kanzler Stocker mit Frau Gerda auf Tuk-Tuk-Fahrt in Indien
Politik
Stocker beendet Indien-Besuch in U-Bahn und Tuk Tuk
Meinl-Reisinger mit dem Außenminister Pakistans Mohammad Ishaq Dar
Politik
Meinl-Reisinger spricht in Antalya mit Außenministern
Bundeskanzler Stocker in Indien
Politik
Bundeskanzler Stocker bei indischem Premier Modi
Stocker bei indischem Premier Modi in Neu-Delhi
Politik
Österreich und Indien planen militärische Kooperation
Stocker traf zum Auftakt seiner Indien-Reise Außenminister Jaishankar
Politik
Stocker sieht große wirtschaftliche Chancen in Indien
TAL-Tanklager an ihrem Seehafenterminal nahe Triest
Politik
Video zeigt Sabotage an TAL-Pipeline in Italien nahe Kärnten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER