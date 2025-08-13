Stocker bespricht in Serbien EU-Perspektive und Wirtschaft

Ein Abkommen zur verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit soll unterzeichnet werden. Der Kanzler wurde Dienstagabend am Flughafen Belgrad bereits von der serbischen Vizepremierministerin und Wirtschaftsministerin Adrijana Mesarović empfangen. Österreich ist der drittgrößte Investor in Serbien und einer der stärksten Fürsprecher für einen EU-Beitritt der Westbalkanstaaten. Bis zu einem EU-Beitritt muss Serbien noch viele Reformen umsetzen und seine Beziehungen mit dem Kosovo normalisieren.