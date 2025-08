SPÖ-Wohlgemuth klar für Erbschafts- und Vermögenssteuern

Dies wäre eines von möglichen Modellen, das die SPÖ den Koalitionspartnern ÖVP und NEOS, die bisher "Njet" zu derartigen Steuern sagten, "anbieten" könnte, meinte der Landesparteichef. Das hieße: Jene Vermögenden, die die Steuer trifft, könnten bzw. sollten selbst entscheiden, wofür die Mittel verwendet werden. Hierbei gebe es viele Bereiche - etwa "Bildung, Infrastruktur, Umweltschutzmaßnahmen usw."

Er hänge keinen "romantischen Vorstellungen" an und wisse natürlich, dass es für solche Maßnahmen derzeit keine Mehrheiten auf "parlamentarischer Ebene und Regierungsebene" gebe, betonte der rote Landeshauptmannstellvertreter. "Aber ich habe mich immer dafür ausgesprochen und gebe meine Ideologie nicht an der Garderobe zum Sitzungszimmer der Landesregierung ab. Das gilt für alle in der SPÖ", meinte Wohlgemuth, der Ende vergangenen Jahres in der Regierung und heuer im Juni in der Partei auf Georg Dornauer folgte.

In der Pensionsdebatte blieb Wohlgemuth indes strikt auf Parteilinie und sprach sich gegen eine Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters aus. Vielmehr gelte es "mit Maßnahmen" dafür zu sorgen, dass man Menschen "länger und gesund im Erwerbsleben halten" könne: "Über Qualifizierungsmaßnahmen, Weiterbildungs- und Arbeitsmarktmaßnahmen sowie Gesundheitsprävention." "Zur Not" auch durch finanzielle Anreize für Betriebe.

In Sachen Teilzeit kann Wohlgemuth mit der Meinung von ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer nichts anfangen, wonach man es mit einer "Lifestyle-Teilzeitwelle" zu tun habe. Die Zahlen, etwa auch aus Tirol, würden eine andere Sprache sprechen. Von den rund 330.000 Beschäftigten im Bundesland würden über 100.000 in Teilzeit arbeiten - davon 80 Prozent Frauen: "Vielen Frauen bleibt gar nichts anderes übrig." Daher sei es wichtig, die Rahmenbedingungen zu ändern und vor allem für mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu sorgen.

Mit der Arbeit der neuen Bundesregierung generell zeigte sich Wohlgemuth zufrieden: "Ich höre sehr viel Positives von den Menschen. Etwa, dass die Dinge konsequent abgearbeitet werden." Dasselbe gelte für SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler, mit dem er stets "in engem Austausch" sei.

Bezüglich der Bundespräsidentschaftswahl 2028 erklärte Wohlgemuth, dass sich die SPÖ "zu gegebener Zeit" entscheiden werde, ob man mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen geht. Seinen Favoriten oder Favoritin wolle er nicht nennen, aber seines Erachtens gebe es "einige, die sich gut für das Amt eignen und zur Verfügung stehen würden." Und wer? "Es gibt viele gehandelte Personen wie Doris Bures und andere." Der Dritten Nationalratspräsidentin traue er das etwa "durchaus zu": "Sie könnte das definitiv."