Spekulation um angeblichen Epstein-Abschiedsbrief

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Das Schreiben auf einem gelben Papier habe der Zellgenosse seinen Anwälten gegeben, um Vorwürfe zu entkräften, er habe Epstein angegriffen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf den Mitinsassen. Der Brief sei unter Verschluss. Die "New York Times" habe ihn nicht selbst einsehen können und deshalb beim Gericht einen Antrag auf Offenlegung eingereicht. Das US-Justizministerium habe der Zeitung bestätigt, dass der Brief den Behörden nicht vorliegt.
Sollte das Schreiben authentisch sein, könnte es einen Einblick in den psychischen Zustand Epsteins in den Wochen vor seinem Tod geben. Der Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Unter seinen Klienten sollen viele einflussreiche Menschen gewesen sein.
Vor fast 20 Jahren kamen die Vorwürfe vor Gericht, und Epstein bekannte sich in bestimmten Punkten schuldig. Jahre später wurde der Fall neu aufgerollt und der Multimillionär wieder festgenommen. Noch bevor ein mögliches weiteres Urteil gefällt werden konnte, starb der Finanzier am 10. August 2019 im Alter von 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt.
This undated handout photo obtained July 8, 2019, courtesy of the Palm Beach County Sheriff's Departmant shows Jeffrey Epstein. A hedge fund billionaire has been arrested on sex trafficking charges in the New York area, after having long been followed by accusations of molesting young girls, US media reported...Jeffrey Epstein, who is expected to appear before a federal magistrate on July 8, 2019, was arrested July 6, 2019 at a New Jersey airport after arriving from Paris in his private jet, CBS Miami reported. A source familiar with the case told the television station Epstein was charged with one count of sex trafficking and one count of conspiracy to commit sex trafficking. Epstein had long been the subject of accusations of paying young girls for sexual massages at his Palm Beach, Florida mansion. (Photo by Handout / Palm Beach County Sheriff's Department / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PALM BEACH COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT/HANDOUT" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS