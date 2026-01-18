ABO

Selenskyj: Tote und Verletzte nach neuen Angriffen Russlands

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Russland setzte laut Selenskyj erneut mehr als 200 Drohnen ein
©AFP, APA, POOL, LUDOVIC MARIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj Dutzende Menschen verletzt und mindestens zwei getötet worden. "Mein Beileid gilt ihren Familien und Angehörigen", teilte der Staatschef Sonntag früh in sozialen Netzwerken mit. Russland habe erneut mehr als 200 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt. Betroffen gewesen seien die Gebiete Sumy, Charkiw, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Chmelnyzkyj und Odessa.

von

Selenskyj forderte neuerlich mehr Hilfe von den Verbündeten. "Allein in dieser Woche wurden mehr als 1.300 Angriffsdrohnen, rund 1.050 Gleitbomben und insgesamt 29 Raketen verschiedener Typen eingesetzt", teilte der Präsident mit. "Deshalb braucht die Ukraine noch mehr Schutz - vor allem mehr Raketen für Luftabwehrsysteme." Das sei von den Verbündeten auch versprochen worden, hieß es in einem Video, das Selenskyj mit Bildern von den Schäden und Folgen der russischen Angriffe veröffentlichte.

Selenskyj warf Russland einmal mehr auch vor, den diplomatischen Prozess für eine Beendigung des Krieges gezielt hinauszuzögern. Neben mehr Unterstützung für die Ukraine brauche es auch mehr Druck auf Russland. Die Ukraine wehrt sich inzwischen seit fast vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg.

Russland greift täglich an, vor allem auch die Energieinfrastruktur der Ukraine. Die Folge sind großflächige Strom- und Heizungsausfälle. Damit will Moskau auch den Druck auf das Land erhöhen, sich auf einen Friedensplan zu russischen Bedingungen einzulassen. Kiew lehnt das ab.

"Die Lage im Energiesystem bleibt schwierig, aber wir tun alles, um alle Dienstleistungen so schnell wie möglich wiederherzustellen", sagte Selenskyj. Die Reparaturteams seien unter schweren winterlichen Wetterbedingungen rund um die Uhr im Einsatz.

Nach ukrainischen Gegenangriffen in russischen Regionen kämpfen auch da Einsatzkräfte gegen Stromausfälle. Das russische Verteidigungsministerium berichtete Sonntag früh von 63 abgeschossenen ukrainischen Drohnen. Zu Treffern und Schäden machte das Ministerium wie in den meisten Fällen keine Angaben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Netanyahu ärgert sich über Israel-Kritiker im Gremium
Politik
Israel verärgert über Besetzung von Gaza-Gremium
Kurdische Kämpfer mussten Tabqa verlassen
Politik
Kurdische Kämpfer sprengen zwei Euphrat-Brücken in Syrien
Trump setzt erneut auf Zölle um seinen Willen zu bekommen
Politik
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Präsident Museveni regiert Uganda seit 40 Jahren
Politik
Ugandas Wahlkommission verkündet Wiederwahl von Museveni
Ayatollah Ali Khamenei droht Demonstranten
Politik
Khamenei gibt Trump Schuld für Massenproteste im Iran
Hohe Auszeichnung für Mario Draghi
Politik
Karlspreis für Mario Draghi - "Großes für Europa geleistet"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER