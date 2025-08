Selenskyj: Russland setzt Söldner aus mehreren Ländern ein

An der Front in der nordöstlichen Region Charkiw kämpfen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch Söldner aus China, Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan und afrikanischen Ländern für Russland. Dies hätten ihm seine Soldaten bei einem Besuch dort berichtet, schrieb Selenskyj am Dienstag auf der Plattform X. "Wir werden darauf reagieren." Er habe mit den Kommandanten die Lage an der Front und die Verteidigung der Stadt Wowtschansk besprochen.

von APA