ABO

Schülerlaptops bekommen jetzt besseren Jugendschutz

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Jugendschutzeinstellungen greifen künftig auch außerhalb der Schule
©APA, HANS PUNZ, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Kinder und Jugendliche, die über die Schule günstige Laptops oder Tablets bekommen, werden nun auch außerhalb des Schulnetzwerks besser vor nicht altersgerechten Inhalten geschützt. Über eine neue Sicherheitskonfiguration sollen Apps und Websites mit radikalen, verstörenden, sexistischen oder pornografischen Inhalten auch dann gesperrt sein, wenn man sich im Zug oder Fastfoodlokal ins Internet einwählt. Eltern können noch zusätzliche Sperren einrichten.

von

Seit Ende März können die Schulen die neuen, zentral vom Bildungsministerium bereitgestellten Jugendschutzeinstellungen auf die Schülerlaptops übertragen. Vorgabe des Bildungsressorts ist eine "schnellstmögliche Umsetzung im April", die Eltern werden von der jeweiligen Schule über den konkreten Ablauf informiert. Von der Änderung betroffen sind alle mehr als 600.000 Geräte, die seit 2020 im Rahmen der Digitalisierungsinitiative ausgegeben wurden.

Mit Stand 1. April haben sich laut Bildungsministerium bereits 14 Prozent der Mittel- und Sonderschulen bzw. AHS-Unterstufen mit dem automatisierten Konfigurationsservice des Ressorts verbunden. Dazu kommt eine derzeit nicht bekannte Zahl an Schulen, die die Konfiguration selbstständig nach Anleitung durchgeführt haben. Bei der technischen Umsetzung läuft laut Ministerium bisher alles glatt. Auch in der Gewerkschaft hat man zumindest bisher noch keine Klagen gehört, hieß es dort auf APA-Anfrage.

Beim neuen Jugendschutzkonzept können Eltern Schutzfunktionen (etwa Webfilter, App-Installation) individuell aktivieren und deaktivieren, entweder direkt über das Bildungsportal oder nach Vorgaben der Schule. Wollen sie mehr als den einheitlichen "Basisschutz", können sie über lokale Administratorenrechte zusätzliche Schutzsoftware installieren, etwa um auch die Bildschirmzeit zu kontrollieren. Für Eltern, denen schon der vom Ministerium vorgeschlagene Webfilter etwa aus Datenschutzbedenken zu weit geht, gibt es wiederum eine Opt-out-Lösung.

Schon bisher konnten die Eltern auf den Rechnern, für die 25 Prozent Selbstbehalt zu bezahlen sind und die in das Eigentum der Kinder übergehen, Filtersoftware installieren. In der Praxis hat das aber mitunter für Probleme gesorgt, wenn sich die Schutzsoftware mit anderen Programmen gespießt hat. Teilweise konnten Kinder auch just bei der Schularbeit den Laptop wegen einer Bildschirmzeit-Beschränkung nicht nutzen, weil die Eltern nicht erreichbar waren, um ihn freizuschalten. Im neuen Modell bleibt die Grundverwaltung der Geräte immer bei der Schule. Dadurch kann der Rechner bei Komplikationen über das Schul-Administratoren-Kennwort entsperrt oder im Notfall - etwa wenn Eltern ihr Kennwort vergessen haben - sogar komplett in den Startzustand zurückversetzt werden.

Im Bildungsministerium empfiehlt man den Eltern, zusätzlich zu technischen Schutzlösungen mit den Kindern jedenfalls Regeln zu vereinbaren und sie aktiv bei der Nutzung von Laptop oder Tablet zu begleiten, etwa indem man immer wieder im Browserverlauf die besuchten Seiten anschaut. "Bitte beachten Sie, dass keine technische Lösung unfehlbar ist oder die Verantwortung der Kinder und Eltern für den verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien ersetzt", so der Appell im Elternbrief.

(S E R V I C E - Informationen für Eltern unter https://go.apa.at/SBXdbyXr)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Jugendschutzeinstellungen greifen künftig auch außerhalb der Schule
Technik
Schülerlaptops bekommen besseren Jugendschutz
Königsberger-Ludwig dürfte sich um den SPNÖ-Vorsitz bewerben
Politik
SPNÖ: Königsberger-Ludwig plant Kandidatur gegen Hergovich
Stocker blieb unverletzt
Politik
Kanzler Stocker in Autounfall verwickelt
Nur wenige Väter gehen in Karenz
Politik
SPÖ sieht "strukturelle Hürden" bei Väterkarenz
In Rossatz wollte Christian Pilnacek ein Haus kaufen
Politik
Hauskauf und Smartwatch beschäftigen Pilnacek-U-Ausschuss
Mattle will die Länder beim Budget eingebunden wissen
Politik
Länder mit Finanz-Forderungskatalog an Bund
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER