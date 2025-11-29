News Logo
ABO

Russische Drohnen und Raketen greifen Kiew an

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht auf Samstag Explosionen zu hören. Bei einem russischen Angriff mit Drohnen und Raketen auf Kiew ist nach Behördenangaben mindestens ein Wohnhaus beschädigt worden. Der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, teilt auf Telegram mit, russische Drohnen hätten ein Gebiet im Stadtzentrum sowie in den östlichen Vororten getroffen.

von

Bürgermeister Vitali Klitschko erklärt, Rettungskräfte seien in vier Stadtteile entsandt worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz.

Die Ukraine widerspricht unterdessen russischen Angaben zur Einnahme von der Stadt Kupjansk im Nordosten des Landes. Nach Angaben des obersten ukrainischen Befehlshabers Olexander Syrskyj ist Kupjansk nicht vollständig unter russischer Kontrolle.

"Unsere Soldaten führen weiterhin sowohl Verteidigungs- als auch Such- und Angriffsaktionen aus", schreibt Syrskyj nach einem Besuch in der Region auf Telegram. Sie hielten zudem "die vorgesehenen Linien und verstärken den Feuerdruck, um die Versorgungswege des Feindes zu blockieren". Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag verkündet, Kupjansk sei in russischer Hand.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die US-Nationalgardistin starb wegen der Folgen des Schussattentats
Politik
Mutmaßlicher Schütze von Washington wegen Mordes angeklagt
Eine Visite der Hagia Sophia steht nicht auf dem Programm
Politik
Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul
Andrij Jermak, nun ehemaliger Stabschef von Präsident Selenskyj
Politik
Selenskyjs Büroleiter Jermak zurückgetreten
US-Präsident Donald Trump
Politik
Trump will fast alle Dekrete Bidens aufheben
Herzlichkeit und Eigenwerbung: Orban bei Putin
Politik
Orban bei Putin: Werbung für Budapest als Gipfelort
Gewerkschaft kritisiert Politik von Regierungschefin Meloni
Politik
Großangelegter Streik in Italien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER