Russische Drohnen und Raketen greifen Kiew an

Bürgermeister Vitali Klitschko erklärt, Rettungskräfte seien in vier Stadtteile entsandt worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz.

Die Ukraine widerspricht unterdessen russischen Angaben zur Einnahme von der Stadt Kupjansk im Nordosten des Landes. Nach Angaben des obersten ukrainischen Befehlshabers Olexander Syrskyj ist Kupjansk nicht vollständig unter russischer Kontrolle.

"Unsere Soldaten führen weiterhin sowohl Verteidigungs- als auch Such- und Angriffsaktionen aus", schreibt Syrskyj nach einem Besuch in der Region auf Telegram. Sie hielten zudem "die vorgesehenen Linien und verstärken den Feuerdruck, um die Versorgungswege des Feindes zu blockieren". Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag verkündet, Kupjansk sei in russischer Hand.