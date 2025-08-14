News Logo
Ringen um UNO-Vertrag gegen Plastikmüll

Verhandlungsleiter Luis Vayas Valdivieso legte neuen Text vor
In Genf zeichnet sich nach gut einer Woche Ringen um ein globales Abkommen gegen Plastikmüll noch keine Einigung auf ein Vertragswerk ab. Die EU schlug wenige Stunden vor dem geplanten Ende der zehntägigen Verhandlungen Alarm. Eine "schwache und festgefahrene" Vereinbarung werde niemandem nützen, warnte EU-Kommissarin Jessika Roswall am Donnerstag. "Die Welt, vom Norden bis zum Süden, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft wollen ein globales Plastikabkommen", sagte sie.

Roswall pries die Vorzüge eines Abkommens für Gesundheit und Wirtschaft: "Ein Vertrag, der den gesamten Plastikkreislauf abdeckt und sich mit der Wissenschaft weiterentwickeln kann, ist ein entscheidender Schritt." Der Verhandlungsleiter Luis Vayas Valdivieso hatte am Mittwoch den Zorn vieler Staaten erregt, als er einen weniger ehrgeizigen Text vorlegte. Zahlreiche Länder haben danach einen neuen Text gefordert, während die Gespräche in Genf nach Mitternacht noch um einige Stunden verlängert werden könnten.

Rund 180 teilnehmende Länder wollten den Text ursprünglich noch am Donnerstag fertigstellen. Mit dem geplanten UNO-Abkommen sollen Produktion, Design und Abfallmanagement von Plastik reguliert werden. Allerdings lagen die Positionen der Länder einen Tag vor dem geplanten Abschluss der Verhandlungen noch weit auseinander. Verhandler schlossen nicht aus, dass die Gespräche bis in die frühen Morgenstunden am Freitag dauern könnten.

Ölförderländer wollen nur über die Beseitigung von Plastikmüll reden, aber nicht über Begrenzungen der Produktion. Plastik wird großenteils aus Ölprodukten hergestellt. Für viele Länder, vor allem in Europa, ist ein gradueller Rückgang der Produktion aber einer der Kernpunkte des Abkommens.

Plastik vermüllt Meere und Umwelt, tötet Fische und andere Lebewesen und gefährdet die menschliche Gesundheit. Kleinste Partikel werden vermehrt in Organen und auch im Gehirn gefunden. Die Nano- und Mikroplastikpartikel beeinträchtigen nach Studien das Immunsystem und fördern Entzündungen.

(S E R V I C E - Die UNO-Verhandlungen über ein Plastikabkommen: https://dpaq.de/7pPL9nh )

