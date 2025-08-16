Putin und Trump mit positiven Fazit nach Alaska-Gipfel

Trump hält nach dem Gespräch mit Putin allerdings Punkte für ungeklärt. Man habe sich bei vielen Punkten geeinigt. "Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir haben eine sehr gute Chance, dahin zu gelangen", sagte Trump.

Auch der russische Präsident sagte, die Gespräche seien konstruktiv und inhaltsreich verlaufen. Putin erhielt bei der Pressekonferenz zuerst das Wort. "Wir haben mit Herrn Trump gute direkte Kontakte aufgebaut", sagte Putin. Nach seinen Worten wäre der Ukraine-Krieg mit einem US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus gar nicht erst ausgebrochen. Putin fügte hinzu, dass Moskau "ehrlich interessiert" an einem Ende der Krise sei.

Er stimme mit Trump überein, dass die Sicherheit der Ukraine sichergestellt werden müsse, so Putin weiter. Putin sah Chancen für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA. Das Handelsvolumen sei zwar immer noch eher symbolisch, es sei aber unter der neuen US-Regierung um 20 Prozent gewachsen. Eine russisch-amerikanische Investitionspartnerschaft habe großes Potenzial, so Putin.

Trump dankte Putin und sagte, dass sie sich "bald wieder sprechen" würden, wahrscheinlich sogar "bald wiedersehen", bevor der russische Präsident zum Erstaunen Trumps auf Englisch nachschob: "Nächstes Mal in Moskau." Der US-Präsident wollte sich darauf allerdings nicht festlegen. "Das ist interessant. Das wird mir wohl etwas Ärger einbringen", sagte er und grinste, bevor er nachschob: "Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert."

Die Verhandlungen dauerten demnach 2 Stunden und 45 Minuten. Putin und Trump traten anschließend vor die Weltpresse, ohne Fragen von Journalisten zu beantworten.

Trump hatte Putin am Abend mitteleuropäischer Zeit nach der Landung auf dem Militärflugplatz von Anchorage empfangen - mit einem langen Händedruck. Bei dem Gipfel sollte es vor allem um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen. Trump sprach danach von Einigungen in wichtigen Punkten, ohne Details zu nennen.

Zuvor hatten die beiden Staatschefs mehrere Stunden in kleiner Runde verhandelt. An den Gesprächen waren auf US-Seite Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff beteiligt. Für Russland nahmen neben Putin Außenminister Sergej Lawrow und Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow teil. Ein zunächst geplantes Einzelgespräch von Trump und Putin wurde kurz vor dem Treffen abgesagt.

Bei dem Gipfel sollte es vor allem um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass die russische Seite mit echten Ergebnissen rechne bei diesem ersten Treffen des Kremlchefs mit einem US-Präsidenten seit Kriegsbeginn 2022. Im Fall entsprechender Ergebnisse könne es dann auch ein Dreier-Treffen geben mit Beteiligung der Ukraine, die in Anchorage außen vor ist, sagte Peskow.

Der US-Präsident hatte vor dem Zusammentreffen betont, keine Vereinbarungen über die Ukraine ohne Einbezug Kiews zu schließen und drang erneut auf eine sofortige Waffenruhe. Nach der russischen Invasion im Februar 2022 herrschte unter Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden weitgehend Funkstille - die USA wurden zum wichtigsten Unterstützer der ukrainischen Verteidiger. Das Treffen könnte Impulse für ein mögliches Kriegsende geben. Doch in der Ukraine und bei den europäischen Verbündeten wird es vor allem mit Sorge verfolgt, auch wegen der eigenen Abwesenheit.