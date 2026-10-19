Putin will Dreiergipfel mit Trump und Xi: Treffen im November in Shenzhen im Gespräch

Wladimir Putin will offenbar Donald Trump und Xi Jinping an einen Tisch holen. Der russische Präsident soll ein Dreiertreffen vorgeschlagen haben, bei dem über ein Ende des Kriegs in der Ukraine verhandelt werden soll, wie am Sonntag unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen bekannt wurde. Der Kreml regte demnach an, die Gespräche am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC abzuhalten.

Das Gipfeltreffen der APEC-Staats- und Regierungschefs findet am 18. und 19. November im südchinesischen Shenzhen statt. Putin hatte Xi bereits im Mai seine Teilnahme zugesagt. Eingebracht haben soll Putin die Idee bei einem Telefonat mit Trump am 9. Oktober. Eine Zusage aus Washington gibt es bisher nicht.