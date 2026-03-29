Papst startet mit Palmsonntagsmesse in die Karwoche

Diese erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem. Der Platz vor dem Petersdom ist mit Blumen geschmückt. Schon in den Tagen vor der Feier wurden Tausende Stühle für die Besucher aufgestellt.

Rund 1,7 Milliarden katholische und evangelische Christen in aller Welt beginnen am Palmsonntag die "Heilige Woche", den Höhepunkt des Kirchenjahres. Am Sonntag vor Ostern werden traditionell Palmzweige in der kirchlichen Prozession mitgetragen, mit Weihwasser gesegnet und in den Häusern anschließend hinter Kruzifixe gesteckt.

Der nächste Höhepunkt der Karwoche ist der Gründonnerstag (2. April). Bei einem Gottesdienst um 17.30 Uhr in seiner Bischofskirche, der Lateranbasilika in Rom, nimmt der Papst selbst die traditionelle Fußwaschung vor. Wem er die Füße waschen wird, steht noch nicht fest.

Am Karfreitag (3. April, 21.15 Uhr) nimmt Leo XIV. am Kreuzweg am Kolosseum teil. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ein Papst bei diesem stimmungsvollen Ritual anwesend ist. Franziskus (2013-2025) musste zuletzt wegen seines Gesundheitszustands auf den Kreuzweg verzichten.

Die Osternacht feiert Leo XIV. am Karsamstag (4. April) um 21.00 Uhr. Der Festgottesdienst am Ostersonntag (5. April) beginnt um 10.00 Uhr. Um 12.00 Uhr spendet der Papst von der Mittelloggia des Petersdoms den traditionellen Segen "Urbi et orbi".