ABO

"No-Kings": Proteste gegen Trump am Samstag

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
"No Kings": Millionen Amerikaner demonstrierten im vergangenen Oktober
©Getty (Archiv), Afp, DANIEL BOCZARSKI, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In vielen US-Städten sowie anderen Orten auf der ganzen Welt rufen Gegner der Politik von Präsident Donald Trump an diesem Samstag zu Protesten auf. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - sollen Demonstrationen in einer Vielzahl von US-Großstädten stattfinden. Dem vergangenen Aufruf Mitte Oktober folgten nach Angaben der Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten. Auch in Wien ist eine Kundgebung geplant.

von

Der feministische Women's March will sich der "No Kings"-Bewegung am Samstag anschließen. Demonstrantinnen sind dazu aufgerufen, grüne Kleidung zu tragen. Die Veranstaltung setzt sich gegen Sexismus, sexistische Ausbeutung und Unterdrücken ein.

CHICAGO, ILLINOIS - OCTOBER 18: People protest as part of the No Kings Rallies on October 18, 2025 on October 18, 2025 in Chicago, Illinois. Daniel Boczarski/Getty Images for No Kings/AFP (Photo by Daniel Boczarski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Anlage Arak in Khondab
Politik
US-israelische Angriffe auf iranische Atomanlagen
Trump kritisierte in Florida die NATO-Bündnispartner
Politik
Trump stellt Unterstützung für NATO-Partner infrage
Beratungen fanden im französischen Cernay-la-Ville statt
Politik
G7 finden überraschend gemeinsame Linie zum Iran-Krieg
Politik
Trump streicht Firmen mit Gleichstellungsprogrammen Aufträge
Israel weitet Angriffe aus (Symbolbild)
Politik
Israel: Angriffe auf den Iran werden ausgeweitet
Politik
Israel greift Raketenproduktionsstätten im Iran an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER