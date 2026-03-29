Nordkoreas Machthaber Kim bei Test von neuem Raketenantrieb

Wann und wo der Test ausgeführt wurde, wurde nicht angegeben. Experten vermuten, dass Nordkorea die Antriebe für ballistische Interkontinentalraketen nutzen will. Der Nordkorea-Spezialist Hong -min sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Führung in Pjöngjang wolle Raketen entwickeln, die Ziele auf der ganzen Erde treffen und Luftabwehrsysteme überwinden könnten.

Lee Ho-ryung vom Koreanischen Institut für Verteidigungsanalysen sagte, Nordkorea verfüge bereits über die Fähigkeiten, eine Rakete abzufeuern, die das US-Festland erreichen könnte. Die Frage sei nun, ob eine solche Rakete auch mehrere Sprengköpfe transportieren könne. Denn damit könnten mit einem Raketenstart mehrere Ziele getroffen und Abwehrsysteme überlistet werden. "Eine Rakete mit mehreren Sprengköpfen benötigt eine größere Schubkraft, weil sie schwerer ist", sagte die Expertin.

Nordkorea ist international weitgehend isoliert. Wegen seines Raketen- und Atomprogramms wurden zahlreiche internationale Sanktionen gegen das Land verhängt.