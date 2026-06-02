ABO

Palästinenser: Drei Tote durch israelischen Beschuss in Gaza

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im Gazastreifen sind am Dienstag durch israelischen Beschuss nach palästinensischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Bei einem Luftangriff auf ein Fahrzeug östlich von Deir al-Balah sei ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden, teilten Mediziner mit. Bei einem Angriff in der Ortschaft Sawaida sei ein Mensch umgekommen und eine Person verletzt worden. Zudem hätten israelische Soldaten im Nordwesten von Khan Younis einen Mann erschossen.

von

Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu. Trotz einer im Oktober von den USA vermittelten Waffenruhe kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen. Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der in dem Palästinenser-Gebiet herrschenden Hamas über die Umsetzung der zweiten Phase des Waffenruhe-Abkommens sind ins Stocken geraten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Präsident Selenskyj hat vor neuerlichen schweren Luftangriffen gewarnt
Politik
Tote bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine
Israelische Luftangriffe auf Ziele im Libanon
Politik
Israel meldet Beschuss aus dem Libanon
Neue Angriffe Israels im Libanon
Politik
Trump will Libanon-Konflikt entschärfen - Iran droht
Israel sieht Einnahme von libanesischer Burg als Meilenstein
Politik
Krieg im Libanon eskaliert - Angriffe auf Beirut angeordnet
Ukrainische Angriffe stören russische Rosneft erheblich
Politik
Russland muss Export von Kerosin für Monate stoppen
Ungarns Regierungschef Magyar (Archivbild)
Politik
Prozess zur Absetzung von Ungarns Präsident Sulyok gestartet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER