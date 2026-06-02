Palästinenser: Drei Tote durch israelischen Beschuss in Gaza

Im Gazastreifen sind am Dienstag durch israelischen Beschuss nach palästinensischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Bei einem Luftangriff auf ein Fahrzeug östlich von Deir al-Balah sei ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden, teilten Mediziner mit. Bei einem Angriff in der Ortschaft Sawaida sei ein Mensch umgekommen und eine Person verletzt worden. Zudem hätten israelische Soldaten im Nordwesten von Khan Younis einen Mann erschossen.

von APA