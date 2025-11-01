News Logo
Österreich gedenkt der Opfer des Wiener Terroranschlags

Vier Menschen wurden bei dem islamistischen Anschlag 2020 getötet
Zum fünften Mal jährt sich am Sonntag der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, bei dem vier Menschen getötet und zahlreiche verletzt wurden. Aus diesem Anlass gedenken unter anderem Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Vormittag am Desider-Friedmann-Platz in der Nähe des Anschlagsorts mit einer Kranzniederlegung der Opfer des Terrorakts.

An der Gedenkveranstaltung nehmen auch Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), die Nationalratsabgeordnete Martina von Künsberg Sarre für die NEOS sowie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl teil. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist nach einer Rückenoperation gesundheitsbedingt verhindert.

Bei dem schwersten Terroranschlag in der jüngeren österreichischen Geschichte hatte am Abend des 2. November 2020 ein 20-jähriger Islamist im "Bermudadreieck", einem bekannten Wiener Ausgehviertel, das Feuer auf Passanten eröffnet. Er tötete vier Menschen und verletzte mehr als 20 weitere, bevor er bereits nach neun Minuten von der Polizei erschossen wurde.

