ÖH-Wahlen enden Donnerstagnachmittag

An den öffentlichen und privaten Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) gehen am Donnerstagnachmittag die dreitägigen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu Ende. Rund 367.000 Studentinnen und Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Am Ende des zweiten Wahltags am Mittwochabend hatten rund 17 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

von APA