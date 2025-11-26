News Logo
ABO

Offenbar Putschversuch nach Wahl in Guinea-Bissau

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Präsident Embaló nach umstrittenem Wahlausgang festgenommen
©PATRICK MEINHARDT, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Wenige Tage nach der Präsidentenwahl ist im westafrikanischen Küstenland Guinea-Bissau offenbar ein gewaltsamer Umsturz im Gange. Eine Gruppe von Offizieren verkündete am Mittwoch, dass sie die Kontrolle des Landes übernommen habe. Der Wahlprozess werde bis auf weiteres gestoppt. Zuvor hatte Präsident Umaro Sissoco Embaló dem französischen Magazin "Jeune Afrique" gesagt, er sei am Mittwochmittag in seinem Büro im Präsidentenpalast festgenommen worden.

von

Ein Armeeoffizier erklärte im staatlichen Fernsehen, dass alle Grenzen geschlossen und auch der Luftraum gesperrt werden. Zudem gelte eine Ausgangssperre, bis die innenpolitische Lage geklärt sei. Medienberichten zufolge waren in der Hauptstadt Bissau zeitweise Schüsse zu hören.

Embaló hatte in der Vergangenheit mehrfach von Putschversuchen gegen ihn gesprochen, darunter 2022, 2023 und im Oktober. Nun sagte er, auch Innenminister Botché Candé sowie der Stabschef der Streitkräfte und dessen Vize seien festgenommen worden. Ihm sei aber keine Gewalt angetan worden.

Guinea-Bissau, mit rund 2,2 Millionen Einwohnern an der Atlantikküste gelegen, ist eines der ärmsten Länder der Welt. Der Tropenstaat gilt als wichtiger Kokain-Umschlagplatz im Drogenschmuggel nach Europa.

Am Sonntag hatten überfällige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattgefunden. Sowohl Embaló als auch sein aussichtsreichster Herausforderer, Fernando Dias, hatten sich anschließend als Sieger bezeichnet. Die Ergebnisse der friedlichen Abstimmung sollten bis Donnerstag veröffentlicht werden.

Embaló (53) regiert seit 2020 und hatte das Parlament Ende 2023 aufgelöst. Seine Amtszeit ist seit Monaten abgelaufen. Kritiker werfen ihm vor, Oppositionelle, Journalisten und Menschenrechtler zu unterdrücken. Die wichtigste Oppositionspartei war von der Wahl ausgeschlossen und stützte den unabhängigen Kandidaten Dias.

Staatsstreiche häufen sich seit einigen Jahren in West- und Zentralafrika. Mali, Burkina Faso, der Niger, Guinea, der Tschad und Gabun haben seit 2020 verfassungsfeindliche Machtübernahmen des Militärs erlebt. In mehreren anderen Ländern kam es zu Putschversuchen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Frankreichs Ex-Präsident kämpft seit Jahren mit der Justiz
Politik
Ex-Präsident Sarkozy zu sechs Monaten Haft verurteilt
Putin auf seinem Staatsbesuch in Kirgistan
Politik
Telefon-Leaks sollen Ukraine-Friedensbemühungen torpedieren
Parlamentspräsidentin Metsola leistete die finale Unterschrift
Politik
Budget der Europäischen Union für das kommende Jahr in Kraft
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff kommt nach Moskau
Politik
Kreml bestätigt Pläne über Witkoff-Besuch
Massenentführungen aus Schulen in Nigeria
Politik
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
US-Präsident Donald Trump schickt seine Delegierten aus
Politik
Trump: Zeitgleiche US-Treffen mit Russland und Ukraine
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER