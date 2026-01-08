News Logo
Moskau: Ausländische Truppen in Ukraine wären legitimes Ziel

Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa
Russland hat erneut vor der Stationierung ausländischer Soldaten in der Ukraine gewarnt. In diesem Fall würden die ausländischen Truppen und ihre Ausrüstung als "legitime militärische Ziele" der russischen Armee betrachtet, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag in Moskau. "Diese Warnungen wurden mehrfach auf höchster Ebene wiederholt und bleiben weiter gültig", fügte die Außenamtssprecherin hinzu.

In ihrer Erklärung wurden die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten als Kriegstreiber kritisiert. "Die neuen militaristischen Erklärungen der sogenannten Koalition der Willigen und des Regimes in Kiew begründen eine echte 'Kriegsachse'", erklärte Sacharowa. Die Pläne dieser Länder seien "gefährlich" und "zerstörerisch". Die Warnung folgte auf Pläne Großbritanniens und Frankreichs, im Falle eines Waffenstillstands eine multinationale Truppe dort zu stationieren.

Außenminister Sergej Lawrow hatte bereits Ende Dezember erklärt, dass Russland alle in die Ukraine entsandten europäischen Truppen als legitime Ziele für seine Streitkräfte betrachte. Lawrow warf europäischen Politikern zudem vor, von "Ambitionen" getrieben zu sein und die Interessen der eigenen Bevölkerung sowie der Ukrainer zu missachten. Belege dafür nannte er nicht.

