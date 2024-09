Michael Ludwig: "Ich schiebe überhaupt keine Verantwortung ab"

Michael Ludwig :

Wir haben uns in Wien ganz besonders vorgenommen, Maßnahmen gegen Kinderarmut zu setzen. Man sieht gerade jetzt bei Schulbeginn, was es kostet, ein Kind auf die Schule vorzubereiten. Deshalb habe ich nicht nur den Vorschlag gemacht, die Sozialhilfe künftig über das AMS abzuwickeln, damit der Druck steigt, in den Arbeitsprozess einzusteigen, sondern auch eine Kindergrundsicherung einzuführen, die sicherstellen soll, dass kein Kind in Armut aufwachsen muss. Ich habe vorhin die demografische Entwicklung angesprochen: Wir werden in den nächsten Jahren große Probleme am Arbeitsmarkt bekommen. Deshalb ist es entscheidend, sich intensiv damit zu befassen, wie viele Menschen mit den richtigen Qualifikationen und Fähigkeiten erforderlich sind, um die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.