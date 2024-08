Gebote für eine klimafitte Stadt

Um Wohnungen kühl zu halten, gibt es individuelle Verbesserungsmöglichkeiten, wie Außenjalousien oder Klimageräte. Für Beschattungsmaßnahmen gibt es in manchen Städten bereits Förderungen, die verstärkt werden müssten. Zudem plädiert Tschannett für an den Klimawandel angepasste Baunormen und Vorschriften. Neben "Gas raus" aus Häusern und Wohnungen gehe es jetzt um "Kälte rein". Etwa Fernkälte, die – wie bei der Fernwärme – zentral erzeugt und in die Häuser geleitet wird. Für solche Kühlmaßnahmen zu sorgen, dürfe nicht dem oder der Einzelnen überlassen bleiben, es sei eine öffentliche Aufgabe mit entsprechender Planung, also ein Auftrag an die Politik, sagt der Stadtklimatologe. Diese müsse auch für die Finanzierung sorgen. "Bei den Anpassungsmaßnahmen an die Folgen der Klimakrise wird es nicht um ein paar Millionen gehen, sondern um Milliarden."

Neben dem "Wie" geht es beim Bauen noch stärker um das "Wo", erklären Holzer und Tschannett. Jede Stadt hat unterschiedliche Klimazonen. Bereiche, in die bei Nacht kühlere Luft aus Grüngebieten fließt, sowie solche, die sich stark aufheizen und kaum abkühlen. Für die Stadtplanung ist es wichtig zu wissen, wo solche Kaltluftströme verlaufen und wie hoch sich die kühle Luft auftürmt. Ist der Kaltluftstrom hoch, stört ihn ein niedriges Gebäude nicht. Ist er flach, könnte man höchstens an ein Gebäudeauf Stelzen denken, unter dem die kühle Luft ungehindert weiterfließen kann. Eine Stadtklima-Analyse könne dabei helfen, Prioritäten bei Klima-Anpassungsmaßnahmen zu setzen. Wo es sehr heiß ist, sind diese dringender geboten. Die Kaltluftzonen einer Stadt könnten in Zukunft zu einem neuen Trend führen: Cool Air Gentrification. Wohnen in Kaltluftströmen würde teurer.