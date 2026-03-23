Mercosur-Handelsabkommen tritt mit 1. Mai vorläufig in Kraft

Am Montag ist in Brüssel der letzte Schritt für eine vorläufige Anwendung des EU-Mercosur-Abkommens gesetzt worden, zu der es damit ab 1. Mai kommt. Es soll die sofortige Abschaffung bzw. Absenkung vieler Zölle auf bestimmte Produkte und planbare Regeln für Handel und Investitionen bringen. Die EU-Kommission übermittelte dahingehend den Mercosur-Staaten die vorläufige Anwendungsurkunde für das Interims-Handelsabkommen (iTA) zwischen der Union und den Mercosur-Ländern.

EU-Unternehmen, Verbraucher und Landwirte sollen von den Vorteilen des Abkommens profitieren, während sensible Sektoren der EU-Wirtschaft wie der Agrarbereich durch Schutzmechanismen geschützt werden. Exporteure können sich über die Plattform Access2Markets informieren. Das Abkommen gilt vorläufig zwischen der EU und allen Mercosur-Staaten, die ihr Ratifizierungsverfahren abgeschlossen und die EU bis Ende März benachrichtigt haben. Argentinien, Brasilien und Uruguay haben dies bereits getan. Paraguay hat das Abkommen kürzlich ratifiziert. Die Kommission erwartet ihre baldige offizielle Benachrichtigung.