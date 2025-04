Meinl-Reisinger hält an Einsparungen von 6,4 Mrd. Euro fest

NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat sich dafür ausgesprochen, trotz der höheren Defizitprognosen am Sparplan der Bundesregierung festzuhalten. Man bleibe bei der Ambition, heuer 6,4 Milliarden Euro und nächstes Jahr 8,7 Milliarden Euro einzusparen, sagte sie am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Sie sprach sich außerdem für strukturelle Reformen - etwa für eine Steuerautonomie der Bundesländer - aus.

von APA