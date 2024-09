Markus Wallner: "Gewessler sprengt die Koalition von außen"

Markus Wallner :

In Vorarlberg sind wir für eine solide Finanzpolitik bekannt. Wir fragen auch die Bundesebene: Ist das ordentlich gerechnet? Ist es leistbar? In Krisenzeiten auch einmal mehr auszugeben, das ist ja klar. Aber das ist kein Dauerzustand. Jetzt sind wir in einer Phase, wo man den Staatshaushalt stabiliseren muss und Leistungen, die man in Krisenzeiten geboten hat, zurücknehmen. Ich will keine Expertenkritik betreiben, aber man kann das Wirtschaftswachstum vielleicht auf zwei, drei Jahre berechnen, oft tritt aber auch etwas anderes ein. Ohne Wachstum steuert man in eine Schieflage. Insofern muss man bei Wahlprogrammen nicht nur schauen, wer verspricht Dinge, die man finanzieren muss, sondern auch, wer unternimmt was, um die Wirtschaft in Gang zu setzen. Dass Krisenjahre Spuren im Budget hinterlassen, ist nicht überraschend.