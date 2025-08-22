News Logo
ABO

Kritik an Pensions-Vorschlag der NEOS

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Debatte um Pensionserhöhung neuerlich augeflammt
©APA, THEMENBILD, BARBARA GINDL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der NEOS-Vorschlag, die Pensionen 2026 mit 2,2 Prozent statt 2,7 Prozent zu erhöhen, stößt auf breite Kritik. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch spricht von einem "Pensionsraub". Für Grünen-Sozialsprecher Markus Koza ist der Vorschlag "nicht akzeptabel". Die SPÖ Burgenland erteilt ebenfalls eine "klare Absage". Kritik kommt auch vom ÖGB. Die Industriellenvereinigung (IV) hingegen fordert strukturelle Pensionsreformen. Die NEOS wiederum kritisieren Vorgänger-Regierungen.

von

Der gesetzliche Pensionsanpassungsfaktor sei gerade in Zeiten steigender Inflation und bereits erfolgter Kürzungen bei den Pensionistinnen und Pensionisten einzuhalten, so Koza in einem Pressestatement. Eine Pensionsanpassung unter der Inflationsrate würde "nur noch zu weiteren sozialen Härten führen." Besonders Bezieher geringer und mittlerer Pensionen würden stark unter Druck stehen, etwa durch die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge oder die Abschaffung des Klimabonus. Diese Einkommensverluste müssten durch den Inflationsausgleich abgefedert werden.

Die blaue Sozialsprecherin nennt den Vorschlag der NEOS in einer Presseaussendung einen "beispiellosen Anschlag auf den Lebensabend unserer Senioren." Die NEOS würden die Gesellschaft bewusst spalten und "Politik für Superreiche" auf dem "Rücken der Pensionisten" betreiben. Es sei "der Gipfel der Unverfrorenheit und sozialen Grausamkeit! Jene Generation, die dieses Land mit harter Arbeit aufgebaut hat, soll nun von den Systemparteien eiskalt beraubt werden.", so Belakowitsch.

Die Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland, Kevin Friedl und Friedrich Radlspäck, erteilen dem Vorschlag der NEOS eine "klare Absage": "Pensionistinnen und Pensionisten sind keine Sozialleistung - sie haben jahrzehntelang in unser System eingezahlt, dieses Land aufgebaut und mit ihrer Arbeit unser heutiges Leben ermöglicht. Sie haben das Recht darauf, auch im Ruhestand mit Würde zu leben." Wie bereits zuvor Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, sprechen sich zudem auch Friedl und Radlspäck gegen eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters aus.

Auch ÖGB-Seniorenchefin Monika Kemperle kritisiert den Vorschlag der NEOS, die Pensionen unter der Inflation zu erhöhen: "Das bedeutet nichts anderes als hunderttausende Pensionist:innen direkt in die Altersarmut zu schicken. Unsere klare Forderung lautet daher: Volle Abgeltung der Inflation für alle Pensionist:innen - alles andere ist brandgefährlich." Die Pensionistinnen und Pensionisten hätten die höchsten Teuerungen der letzten Jahrzehnte bereits zu spüren bekommen, wie gestiegene Lebensmittelpreise, Mieten, Energiekosten, so Kemperle.

Rückendeckung erhält der Vorschlag der NEOS von der Industriellenvereinigung (IV). Das Pensionssystem in Österreich sei eines der teuersten in Europa, eine Pensionsanpassung unter der Inflation wäre daher geboten, so die IV in einer Presseaussendung. Darüber hinaus spricht sie sich für strukturelle Reformen aus. Dazu würden "selbstverständlich auch die Diskussion über das gesetzliche Antrittsalter und die Einschränkung von Frühpensionen" gehören.

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos reagiert per Pressestatement auf die Kritik der Oppositionsparteien mit Gegenkritik: "Hätten FPÖ und Grüne in ihrer Regierungszeit den Mut zu Reformen gehabt und nicht Geld ausgegeben, als gäbe es kein Morgen, gäbe es jetzt keine Budgetkrise und mehr Spielraum". Vor allem die Grünen hätten durch "ihre Gießkannenpolitik und undifferenzierte Gehaltserhöhungen" zur "finanziellen Misere" beigetragen. Hoyos lädt beide Parteien ein, "mit konstruktiven Vorschlägen an der Sanierung des Staatshaushaltes mitzuwirken."

Losgetreten hatte die Debatte NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser, der sich tags zuvor gegenüber dem ORF in "Vorarlberg heute" dafür ausgesprochen hatte, die Pensionen 2026 um 2,2 Prozent zu erhöhen. Der auf der Inflation basierende Anpassungsfaktor liegt voraussichtlich bei 2,7 Prozent. Die Regierung kann eine höhere oder niedrigere Pensionsanpassung beschließen. Gasser sagte, die geringere Pensionserhöhung könne fast 400 Millionen Euro Einsparungen bringen. Die Pensionshöhe solle gestaffelt werden. Während Mindestpensionsverdiener die volle Inflationsabgeltung erhalten sollten, hätten "Luxuspensionistinnen und -pensionisten" wahrscheinlich keine Anpassung nötig.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Heinrich Neisser im Jahr 2017
Politik
Früherer Zweiter Nationalratspräsident Neisser verstorben
Bildungsminister sieht "Renaissance des Lehrerberufs"
Technik
Wiederkehr startet mit zehn Projekten ins neue Schuljahr
Wiederkehr freut sich auf das kommende Schuljahr
Politik
Wiederkehr startet mit zehn Projekten ins neue Schuljahr
Ab September erweiterte Mitwirkungspflicht der Eltern
Technik
Teschl-Hofmeister sieht Kinderbetreuungs-Ausbau in NÖ auf gutem Weg
NEOS-Sozialsprecher Gasser für Staffelung
Politik
NEOS wollen Pensionserhöhung leicht unter der Inflation
Politik
Rückzahlungsforderungen für Ukrainer in Niederösterreich
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER