News Logo
ABO

Früherer Zweiter Nationalratspräsident Neisser verstorben

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Heinrich Neisser im Jahr 2017
©APA, HARALD SCHNEIDER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der frühere Zweite Nationalratspräsident Heinrich Neisser ist tot. Er verstarb 89-jährig, teilten am Freitagnachmittag das Nationalratspräsidium sowie ÖVP-Vertreter mit. Neisser wurde 1936 in Wien geboren, war mehr als 21 Jahre lang Nationalratsabgeordneter, bekleidete aber auch die Ämter des ÖVP-Klubobmanns, Staatssekretärs und Ministers.

von

Der promovierte Jurist war von 1969 bis 1970 Staatssekretär im Bundeskanzleramt sowie von 1987 bis 1989 Minister für Föderalismus und Verwaltungsreform in der zweiten Bundesregierung von Kanzler Franz Vranitzky (SPÖ). Nach seiner Zeit als Minister wurde Neisser Klubobmann der ÖVP. 1994 wurde er zum Zweiten Nationalratspräsidenten gewählt, das Amt übte er bis 1999 aus.

Die Präsidentin der ÖVP-Senioren, Ingrid Korosec, würdigte den Verstorbenen als engagierten Politiker und brillanten Juristen, der stets für einen lebendigen Parlamentarismus gekämpft habe: "Ich habe einen lieben Freund verloren." Auch der ÖVP-EU-Abgeordnete Lukas Mandl sprach von Neisser als einem Politiker, "der sich ehrlich für das Gemeinwohl eingesetzt hat. Das 'Wir' kam vor dem 'Ich'", schrieb er auf Instagram. Die Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ), Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ) bekundeten ihre Anteilnahme.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bildungsminister sieht "Renaissance des Lehrerberufs"
Technik
Wiederkehr startet mit zehn Projekten ins neue Schuljahr
Wiederkehr freut sich auf das kommende Schuljahr
Politik
Wiederkehr startet mit zehn Projekten ins neue Schuljahr
Ab September erweiterte Mitwirkungspflicht der Eltern
Technik
Teschl-Hofmeister sieht Kinderbetreuungs-Ausbau in NÖ auf gutem Weg
NEOS-Sozialsprecher Gasser für Staffelung
Politik
NEOS wollen Pensionserhöhung leicht unter der Inflation
Politik
Rückzahlungsforderungen für Ukrainer in Niederösterreich
Die Schülerzahl in der Sommerschule dürfte sich 2026 verdoppeln
Politik
Wiederkehr will Lehrer notfalls zu Sommerschule verpflichten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER