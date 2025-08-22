Früherer Zweiter Nationalratspräsident Neisser verstorben

Der promovierte Jurist war von 1969 bis 1970 Staatssekretär im Bundeskanzleramt sowie von 1987 bis 1989 Minister für Föderalismus und Verwaltungsreform in der zweiten Bundesregierung von Kanzler Franz Vranitzky (SPÖ). Nach seiner Zeit als Minister wurde Neisser Klubobmann der ÖVP. 1994 wurde er zum Zweiten Nationalratspräsidenten gewählt, das Amt übte er bis 1999 aus.

Die Präsidentin der ÖVP-Senioren, Ingrid Korosec, würdigte den Verstorbenen als engagierten Politiker und brillanten Juristen, der stets für einen lebendigen Parlamentarismus gekämpft habe: "Ich habe einen lieben Freund verloren." Auch der ÖVP-EU-Abgeordnete Lukas Mandl sprach von Neisser als einem Politiker, "der sich ehrlich für das Gemeinwohl eingesetzt hat. Das 'Wir' kam vor dem 'Ich'", schrieb er auf Instagram. Die Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ), Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ) bekundeten ihre Anteilnahme.