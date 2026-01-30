Kanzler Stocker kündigt Wehrdienst-Abstimmung und Gesundheitsreform an

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat beim Neujahrsauftakt seiner Partei in Wien eine Volksbefragung zur künftigen Ausgestaltung von Wehrpflicht und Zivildienst angekündigt. Deren Ergebnis soll laut Stocker für Regierung und Parteien bindend sein. Für den Kanzler steht fest, dass ein Milizsystem ohne verpflichtende Übungen den Anforderungen an das Bundesheer nicht gerecht werde.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bezeichnete den Vorschlag als „gut und richtig“. Die direkte Einbindung der Bevölkerung bei großen Zukunftsfragen sei ein geeigneter Weg. Auch die Grünen äußerten sich grundsätzlich positiv. Die stellvertretende Klubobfrau Sigi Maurer sprach sich dafür aus, die Bevölkerung – insbesondere junge Menschen – in diese Entscheidung einzubeziehen.