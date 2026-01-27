Österreichs Einbürgerungsdilemma und die Wehrpflicht

Österreich betreibt eine restriktive Einbürgerungspolitik: Die Staatsbürgerschaft gilt als „hohes Gut“ und wird erst „am Ende einer gelungenen Integration“ vergeben. Eine Folge davon ist eine Einbürgerungsquote, die im europäischen Vergleich sehr niedrig ist: Gemessen an der Gesamtzahl der ausländischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz hierzulande erhielten 2023 nur 0,7 Prozent einen österreichischen Pass. EU-weit handelte es sich um 2,6, in Schweden gar um 7,9 Prozent. Das ist den Daten der Statistikbehörde Eurostat zu ­entnehmen.

Bei dieser Einbürgerungspolitik wird in Kauf genommen, dass viele Menschen weder Rechte noch Pflichten haben, die mit der Staatsbürgerschaft einhergehen. Sie sind zum Beispiel nicht wahlberechtigt. Auf der anderen Seite sind die Männer unter ihnen aber auch nicht wehrpflichtig*.