News Logo
ABO

Kanzler Stocker nach Operation ab Mittwoch wieder im Büro

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Wieder fit: Bundeskanzler Christian Stocker
©APA, HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kehrt am Mittwoch nach seiner Rückenoperation zurück ins Bundeskanzleramt. Dem Regierungschef gehe es "sehr gut", hieß es am Dienstag aus seinem Büro gegenüber der APA. "Die Genesung ist optimal verlaufen, sodass die Rückkehr in Abstimmung mit seinen Ärzten nun plangemäß erfolgen wird."

von

Der ÖVP-Obmann wird am Mittwoch wieder den Vorsitz des Ministerrats übernehmen und am Nachmittag in einer Pressekonferenz über die kommenden Umsetzungsschritte informieren, hieß es auf APA-Anfrage. Nach seiner Rückenoperation hatte der Bundeskanzler zuletzt seine Termine digital im Homeoffice wahrgenommen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mattle rechnet mit einer Einigung beim Stabilitätspakt
Politik
Stabilitätspakt: Mattle rechnet mit Abschluss am Freitag
Karner traf seinen slowakischen Amtskollegen Matúš Šutaj-Eštok
Politik
Karner will Grenzschutzkonzept weiterentwickeln
NEOS-Chefin will Zugriff auf Budgetzahlen der Länder
Politik
Meinl-Reisinger beharrt auf Beitrag der Länder bei Budget
Zahl der Asylanträge geht stark zurück
Politik
Rückgang bei Asyl-Anträgen wird stärker
Marterbauer sucht nach Geld fürs Budget
Politik
Bessere Betrugsbekämpfung soll 270 Millionen Euro bringen
Wiener Sozialstadtrat poltert in Richtung EU
Politik
Hacker will EU-Schuldenregeln in die "Mottenkiste" stecken
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER