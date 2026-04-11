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Kanzler Stocker in Autounfall verwickelt

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Stocker blieb unverletzt
©HELMUT FOHRINGER, APA
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Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und seine Delegation sind am Freitagnachmittag in einen Autounfall verwickelt gewesen. Entsprechende Medienberichte bestätigte Stockers Büro am Samstag gegenüber der APA. Es sei zu einem "Auffahrunfall mit Sachschaden gekommen". Verletzt wurde dabei niemand. "Dem Bundeskanzler geht es gut", hieß es.

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Der Unfall ereignete sich bei stockendem Verkehr auf der A1 in Oberösterreich, teilte das Bundeskanzleramt mit. Demnach waren drei Fahrzeuge involviert. Laut den Berichten bremste ein privater Pkw im stockenden Verkehr ab und der Wagen des Kanzlers fuhr hinten auf. Auch das Begleitfahrzeug der Cobra war beteiligt. Die Fahrt konnte danach fortgesetzt werden.

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