Kanzler Stocker in Autounfall verwickelt

Der Unfall ereignete sich bei stockendem Verkehr auf der A1 in Oberösterreich, teilte das Bundeskanzleramt mit. Demnach waren drei Fahrzeuge involviert. Laut den Berichten bremste ein privater Pkw im stockenden Verkehr ab und der Wagen des Kanzlers fuhr hinten auf. Auch das Begleitfahrzeug der Cobra war beteiligt. Die Fahrt konnte danach fortgesetzt werden.