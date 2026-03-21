Israel griff Ziele der Hisbollah-Miliz in Beirut an

Israels Militär hat nach eigenen Angaben Angriffe gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut gestartet. Israel greife "Ziele der Terrororganisation Hisbollah" an, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Ein Militärsprecher hatte die Bewohner der südlichen Vororte von Beirut - einer Hisbollah-Hochburg - zur Evakuierung aufgerufen. Im Süden des Libanon starb libanesischen Staatsmedien zufolge ein Mensch bei einem israelischen Angriff.
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Die Hisbollah erklärte, ihre Kämpfer hätten israelische Soldaten in sechs südlibanesischen Orten ins Visier genommen. Sie habe zudem Raketen über die Grenze abgefeuert, wo nach israelischen Angaben Luftalarm ausgelöst wurde.
Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch der militärische Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel wieder eskaliert. Die Hisbollah feuert Raketen auf Israel ab, Israel beschießt Hisbollah-Ziele im Libanon.