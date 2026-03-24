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Dänen wählen neues Parlament - Bleibt Frederiksen?

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Mette Frederiksen kämpft um ihre Wiederwahl
©LISELOTTE SABROE, APA, Ritzau Scanpix
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Dänemark wählt am Dienstag ein neues Parlament. Die sozialdemokratische Regierungschefin Mette Frederiksen kämpft um ihre Wiederwahl - Konkurrenz macht ihr der rechtsliberale Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen. Rund 4,3 Millionen Däninnen und Dänen sind aufgerufen, zwischen 8.00 Uhr und 20.00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Die Wahl findet mitten im Konflikt mit den USA um Grönland statt. Im Wahlkampf stand allerdings nicht die Zukunft der Arktisinsel im Mittelpunkt.

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Die Parteien stritten etwa über Lebensmittel- und Benzinpreise und die Zukunft der Landwirtschaft. Auch sauberes Trinkwasser und Schweinezucht standen weitaus stärker im Fokus als sicherheitspolitische Themen. Rechtspopulisten versuchten mit Rufen nach einer noch härteren Ausländerpolitik zu punkten. Frederiksen will ihre Landsleute in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage als gute Krisenmanagerin überzeugen. Mit Poulsen hat sie bisher in der von ihr geführten Regierung aus drei Parteien der Mitte zusammengearbeitet. In Umfragen sieht es aber nicht danach aus, als hätte diese nach der Wahl eine Zukunft.

Gleichzeitig erreichen voraussichtlich weder der links-grüne noch der bürgerlich-konservative Block eine Mehrheit von 90 der 179 Sitze im Parlament. Deshalb könnte der Ex-Regierungschef und aktuelle Außenminister Lars Løkke Rasmussen mit seiner Mitte-Partei Moderaterne erneut den Joker spielen.

Das Endergebnis könnte im Laufe der Wahlnacht feststehen.

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