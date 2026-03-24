Dänen wählen neues Parlament - Bleibt Frederiksen?

Die Parteien stritten etwa über Lebensmittel- und Benzinpreise und die Zukunft der Landwirtschaft. Auch sauberes Trinkwasser und Schweinezucht standen weitaus stärker im Fokus als sicherheitspolitische Themen. Rechtspopulisten versuchten mit Rufen nach einer noch härteren Ausländerpolitik zu punkten. Frederiksen will ihre Landsleute in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage als gute Krisenmanagerin überzeugen. Mit Poulsen hat sie bisher in der von ihr geführten Regierung aus drei Parteien der Mitte zusammengearbeitet. In Umfragen sieht es aber nicht danach aus, als hätte diese nach der Wahl eine Zukunft.

Gleichzeitig erreichen voraussichtlich weder der links-grüne noch der bürgerlich-konservative Block eine Mehrheit von 90 der 179 Sitze im Parlament. Deshalb könnte der Ex-Regierungschef und aktuelle Außenminister Lars Løkke Rasmussen mit seiner Mitte-Partei Moderaterne erneut den Joker spielen.

Das Endergebnis könnte im Laufe der Wahlnacht feststehen.