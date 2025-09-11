Die Frauen in Israels Armee

Ganz so einfach war die Aufnahme der Frauen in die neu gegründete IDF dennoch nicht. Nach der Staatsgründung erklärten die Ober-Rabbiner, eine Frau in der Armee sei mit den jüdischen Religionsgesetzen nicht vereinbar und verboten Frauen, als Berufssoldatinnen der Armee beizutreten. Die Regierung ignorierte die Entscheidung, und die große Mehrheit der israelischen Frauen, ob religiös oder nicht, akzeptiert den Militärdienst.

Bis heute ist die unterschiedliche Interpretation religiöser Gesetze das größte Hindernis der Integration. Oft bei ganz simplen Problemen, ob zum Beispiel Männer und Frauen gemeinsam singen oder tanzen dürfen. 2011 verließen neun orthodoxe Offiziersanwärter das Podium einer Gedenkveranstaltung, weil sie nicht gemeinsam mit Frauen singen wollten. 2011 forderte ein Militärgeistlicher tanzende Soldatinnen auf, ihren Tanz in einem abgesonderten Raum fortzusetzen.

Derzeit beträgt der Anteil der Frauen etwa 35 Prozent, in den Kampfeinheiten etwas mehr als 20 Prozent und 40 Prozent der Wehrpflichtigen. Unter den Offizieren ist der Frauenanteil besonders hoch, mehr als 50 Prozent.