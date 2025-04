Geiseln in Gaza: Zwischen Hoffen und Bangen

Das erste Lebenszeichen von Bar Kuperstein seit dessen Ent­führung bekam die Familie vor rund zwei Wochen. Am 5. April veröffentlichte die Hamas ein Video der beiden israelischen Geiseln Maxim Herkin und Bar Kuperstein. Von jenen Entführten, die inzwischen freigelassen wurden, ist bekannt, wie solche Aufnahmen zustande kommen. Den Geiseln wird genau vorgegeben, was sie zu ­sagen haben.

Was Herkin und Kuperstein hier äußern, ist daher vor allem als politische Botschaft an die israelische Regierung und Armee, aber auch an die Menschen in Israel zu verstehen. Herkin und ­Kuperstein verwenden in ihrem kurzen Statement zum Beispiel die Worte „Bring us home“. #bringthemhome nennt sich die kurz nach dem 7. Oktober 2023 in ­Israel gestartete Kampagne der Angehörigen der Entführten. Jüdische Gemeinden weltweit versuchen seitdem, unter diesem Slogan ebenfalls auf das Schicksal der Geiseln aufmerksam zu machen.

Auch in Wien gibt es regelmäßig Flash­mobs und Kundgebungen. Wer auf jeder dieser #bringthemhome-Demonstrationen anzutreffen ist, ist Marianne G. Unermüdlich macht sie dabei auf das Schicksal von Bar Kuperstein aufmerksam. Meistens hält sie dabei ein selbst gebasteltes Plakat mit Fotos des jungen Israeli. Am Sonntag nach der Veröffentlichung des Videos las sie bei einer Kundgebung am Judenplatz den Brief vor, den sie an Bar wenige Tage zuvor zu dessen 23. Geburtstag geschrieben und auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht hatte.