News Logo
ABO

Iran will Wasser aus Nachbarstaaten kaufen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Ausgetrocknete Flüsse: Nun will der Iran bei Nachbarn Wasser kaufen
©AFP, APA, ATTA KENARE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im Zuge der Trockenheit im Iran will die Regierung Wasser aus Nachbarländern kaufen. "Wenn ein Land bereit ist, Wasser zu verkaufen, kaufen wir es", sagte Energieminister Abbas Aliabadi am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur Fars berichtete. Daneben stehe auch der Import von Produkten auf der Agenda, die viel Wasser verbrauchen, um selbst Wasser zu sparen. Die meisten Nachbarländer Irans leiden allerdings selbst unter Trockenheit und Wassermangel.

von

Dazu zählen der Irak, Afghanistan sowie die pakistanischen Grenzregionen. Armenien im Norden verfügt hingegen über vergleichsweise größere Wasserreserven.

Der Iran zählt zu den trockensten Ländern der Welt. In den vergangenen Jahren haben Fachleute einen deutlichen Rückgang der Niederschläge festgestellt, gleichzeitig nehmen Dürreperioden und andere extreme Wetterereignisse zu.

Experten warnen seit Jahren, dass die Landwirtschaft im Iran unter falschen Anreizen leidet: Statt sich an die wasserarmen Gegebenheiten anzupassen, wurden besonders durstige Anbauprodukte subventioniert. Traditionelle Anbauweisen wurden verdrängt - mit langfristig fatalen Folgen für Böden und Reserven. Tausende Familien haben ländliche Regionen verlassen.

Der Iran erlebt das sechste Jahr in Folge eine Dürre, schrieb der UNO-Experte Kaveh Madani im Wirtschaftsmagazin "Forbes". Neben dem Klimawandel kritisierte er jedoch auch Jahre der Misswirtschaft. "Was wir heute erleben, ist keine Wasserkrise mehr, sondern eine 'Wasserinsolvenz' - ein Versagen des Systems, das über einen längeren Zeitraum mehr Wasser entnommen hat, als die Natur wieder auffüllen konnte." Madani forderte ein Umdenken und radikale Einsparungen in der Landwirtschaft, die für gut 90 Prozent des Wasserverbrauchs im Iran verantwortlich ist.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Autoladekabel könnten bald der Vergangenheit angehören
Technik
Kabelloses Laden funktioniert laut ersten Tests auch bei Elektroautos
Die Schnelligkeit hat sich erholt, aber die Ausdauer nicht
Gesundheit
Fitness von jungen Menschen seit Pandemie eingeschränkt
Schlagzeilen
Prinzessin Kates besinnliche Worte zur Weihnachtszeit
Orangen-Carpaccio: Fruchtig und mit herzhaftem Knoblauch-Kick
Gesundheit
Sonne auf dem Teller: Orangen-Carpaccio mit Burrata
++ ARCHIVBILD ++ Palacinky gibt es in süßen oder herzhaften Varianten
Reisen & Freizeit
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Beim Ernährungsplänen für Schwangere schneidet KI nicht gut ab
Gesundheit
Im Test: Was taugt ein Essensplan von der KI für Schwangere?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER