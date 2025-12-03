Sonne auf dem Teller: Orangen-Carpaccio mit Burrata

©APA, dpa, gms, Julia Uehren, loeffelgenuss.de
Dieses Orangen-Carpaccio ist nicht nur gut fürs Immunsystem, sondern auch fürs Gemüt: Die Orangen stärken uns für die Erkältungssaison mit einer Extra-Portion Vitamin C und ihre sonnengelbe Farbe macht gute Laune, auch wenn es draußen grau ist.
Ganz zu schweigen vom Geschmack! Der wird, neben der Saftigkeit und Süße der Orangen, vor allem durch das Dressing geprägt: Zitrone, Knoblauch und zerstoßene Fenchelsamen sorgen hier für eine würzige Note. Der Rucola bringt eine leichte Schärfe ins Gericht, während die cremige Burrata diese und die Säure wunderbar abmildert. Wer noch ein bisschen Crunch auf der Zunge haben möchte, streut ein paar gehackte Walnusskerne über das Carpaccio.
