Sonne auf dem Teller: Orangen-Carpaccio mit Burrata

Ganz zu schweigen vom Geschmack! Der wird, neben der Saftigkeit und Süße der Orangen, vor allem durch das Dressing geprägt: Zitrone, Knoblauch und zerstoßene Fenchelsamen sorgen hier für eine würzige Note. Der Rucola bringt eine leichte Schärfe ins Gericht, während die cremige Burrata diese und die Säure wunderbar abmildert. Wer noch ein bisschen Crunch auf der Zunge haben möchte, streut ein paar gehackte Walnusskerne über das Carpaccio.

