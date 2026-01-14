Dänemark baut Militärpräsenz auf Grönland weiter aus

Dänemark führe mit seinen Verbündeten Gespräche "über neue und verstärkte Aktivitäten im Jahr 2026". Auch die deutsche Regierung hatte sich zuletzt für eine stärkere NATO-Präsenz in der Arktis ausgesprochenen. In der Region seien verstärkte Aktivitäten Russlands und Chinas zu beobachten, sagte Außenminister Johann Wadephul am Dienstag dem ZDF. "Damit muss man umgehen", sagte er. "Und das kann man im NATO-Rahmen gut lösen."

Frankreich wird angesichts der US-Ansprüche ein Konsulat auf Grönland eröffnen. Die Vertretung solle am 6. Februar ihre Arbeit aufnehmen, sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot am Mittwoch dem Sender RTL. Die USA müssten aufhören, Grönland zu erpressen und die Kontrolle über die größte Insel der Welt zu fordern, so Barrot. Die Pläne für das Konsulat gibt es demnach seit dem vergangenen Jahr.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erteilte der Grönland-Politik Washingtons eine Absage. "Grönland gehört seinem Volk", sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Nur Dänemark und Grönland könnten über Dinge entscheiden, die Dänemark und Grönland beträfen, betonte sie. Die Sicherheit in der Arktis sei ein "Kernthema" der NATO, argumentierte von der Leyen. Die NATO sei der richtige Ort, um "die unterschiedlichen Interessen, die es gibt, zu zusammenzubringen". Gleichzeitig sei die Sicherheit der Arktis auch ein Thema für die EU. Brüssel habe daher in den vergangenen Jahren viel in die Beziehungen zu Grönland investiert. "Wir respektieren die Wünsche und Interessen der Grönländer, und sie können auf uns zählen", bekräftigte von der Leyen.

US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder einen US-Besitzanspruch auf Grönland erneuert und dies mit Sicherheitsinteressen der USA in der Arktis begründet. Im Gespräch war dabei ein Kauf der Insel, aber auch die Anwendung militärischer Gewalt schloss Trump nicht aus. Das autonome Gebiet Grönland gehört zum Königreich Dänemark, das wie die USA der NATO angehört.

Die dänische und die grönländische Regierung lehnen die Übernahmepläne der USA entschieden ab. Am Mittwoch kommen Dänemarks Chefdiplomat Lars Løkke Rasmussen und seine grönländische Kollegin Vivian Motzfeldt zu einem Gespräch mit US-Vizepräsident James Vance und US-Außenminister Marco Rubio im Weißen Haus zusammen.

Wie das grönländische Nachrichten- und Medienportal "Sermitsiaq" online berichtete, ist Ende der Woche ein weiteres Treffen beider Seiten geplant. Acht Senatoren, darunter zwei republikanische Senatoren und drei Mitglieder des US-Kongresses, werden voraussichtlich am Freitag oder Samstag mit dem Grönland-Ausschuss des dänischen Parlaments und Mitgliedern des Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik des grönländischen Parlaments (Inatsisartut) zusammentreffen.

Grönland ist ein autonomer Teil des Königreichs Dänemark und damit Teil des NATO-Bündnisses. Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit Interesse am Erwerb der riesigen, rohstoffreichen Insel gezeigt.

Die Trump-Regierung trifft indes auch auf Gegenwind im US-Kongress. Ein Gesetzentwurf im US-Senat würde es ihr verbieten, das Gebiet eines NATO-Staats ohne die Zustimmung des betroffenen Bündnispartners zu annektieren, zu besetzen oder anderweitig zu kontrollieren. Das Gesetz wurde von der moderaten, republikanischen Senatorin Lisa Murkowski und der Demokratin Jeanne Shaheen eingebracht. Es war zunächst unklar, ob der Entwurf eine realistische Chance hat, von einer Mehrheit des Senats und anschließend auch im Repräsentantenhaus verabschiedet zu werden.

Mit Blick auf Trumps Ansinnen, sich Grönland einzuverleiben, erklärten die zwei Senatorinnen: "Solch ein Vorgehen würde dem Nordatlantikvertrag widersprechen, den Zusammenhalt der NATO schwächen und die bestehenden Bemühungen des Bündnisses untergraben, der Bedrohung durch Gegner wie Russland und China entgegenzutreten."