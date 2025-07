Griechenland nimmt keine Asylanträge mehr aus Nordafrika an

Wegen einer Migrationswelle aus Nordafrika will Griechenland keine Asylanträge aus der Region mehr bearbeiten. Dies teilte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch in Athen mit. Die Maßnahme sei für drei Monate befristet. In jüngster Zeit waren vermehrt Ankünfte auf der griechischen Insel Kreta registriert worden. Mitsotakis äußerte sich einen Tag nach einem geplatzten Treffen einer EU-Delegation mit Behördenvertretern in Libyen.

von APA