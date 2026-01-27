ABO

Grenzschutz-Kommandant Bovino soll Minneapolis verlassen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Gregory Bovino soll abgezogen werden
©AFP, APA, ROBERTO SCHMIDT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der umstrittene Kommandant der Grenzschutzbehörde, Gregory Bovino, soll Minneapolis bald verlassen. Neben ihm sollen in Kürze auch einige seiner Grenzschutzbeamten abgezogen werden, wie die US-Sender CNN und CBS News berichteten. Sie stützen sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Nach Informationen von CNN sollen die Beamten am Dienstag die Stadt verlassen. Am Samstag war der US-Bürger Alex Pretti durch Schüsse bei einem Einsatz von Bundesbeamten gestorben.

von

Seither baute sich immer mehr Protest in der Stadt im Norden der USA und landesweit gegen die Trump-Regierung und ihre rigorose Abschiebepolitik auf. Die Demokraten wollen deshalb auch Haushaltsmittel für Migrationsbehörden blockieren.

Bovino ist ein zentraler Akteur der umstrittenen Einsätze der Bundesbeamten in der demokratisch regierten Stadt im US-Staat Minnesota geworden. Er hatte nach dem Tod Prettis in einem CNN-Interview gesagt, dass die Beamten die "Opfer" seien. Auch wegen seines rigorosen Auftretens, gekleidet mit einem auffälligen Mantel, hatten Kritiker Vergleiche zu Nazi-Methoden gezogen. Bovino hatte das zurückgewiesen.

Die Medienberichte folgen wenige Stunden auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass er nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Bürger bei einem Einsatz von Bundesbeamten den früheren kommissarischen Leiter der Einwanderungsbehörde ICE, Tom Homan, in den US-Staat Minnesota schickt. Regierungssprecherin Karoline Leavitt fügte an, dass Homan die Einsätze vor Ort überwachen solle. Homan ist schon länger mit der Oberaufsicht über Trumps Abschiebepolitik betraut und gilt als Hardliner.

Die Ankündigung kam nach einem Telefonat zwischen Trump und Minnesota-Gouverneur Tim Walz. Der Demokrat hatte von der US-Regierung gefordert, dass sie die zu Tausenden in die Stadt für Abschiebe-Razzien geschickten Bundesbeamten abziehen soll.

Die Regierungssprecherin hatte auf die Frage von Journalisten, ob Bovino in Minnesota bleiben werde, nicht eindeutig geantwortet: Er sei ein "hervorragender Profi" und werde weiterhin die Grenzschützer im ganzen Land leiten.

(FILES) US Border Patrol commander Gregory Bovino walks to his vehicle at a gas station in Minneapolis, Minnesota on January 21, 2026. Clad in tactical gear with a helmet and hurling a tear gas canister at protesters, Border Patrol commander Gregory Bovino has become the public face of President Donald Trump's aggressive deportation campaign..Bovino's public profile rose further in recent days as he defended violent immigration sweeps in Minneapolis, which culminated on January 24 with federal agents fatally shooting 37-year-old ICU nurse Alex Pretti, the second citizen to be killed in the heavily Democratic northern city in several weeks. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Französische Nationalversammlung votiert mit klarer Mehrheit für Verbot
Politik
Französisches Parlament für Social-Media-Verbot für Kinder
Grenzübergang seit fast einem Jahr geschlossen
Politik
Armee: Letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel
NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Europaparlament in Brüssel
Politik
NATO-Chef Rutte: Zweigleisiges Vorgehen mit USA bei Grönland
Ukraines Präsident hofft auf "echte Ergebnisse" bei weiteren Treffen
Politik
Selenskyj stellt weitere Gespräche für Sonntag in Aussicht
Doppelmord 2018 hatte Massendemonstrationen ausgelöst
Politik
Slowakisches Gericht verhandelt Journalistenmord neu
++ ARCHIVBILD ++ EU will öffentliche Kanäle auf verbotene Inhalte kontrollieren
Politik
WhatsApp muss sich an strengere EU-Digitalregeln halten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER