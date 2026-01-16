ABO

FPÖ feiert sich bei Neujahrstreffen in Klagenfurt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
"Kickl kommt heim" lautet die Werbung für das Treffen am Samstag
©APA, HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Mehrere Tausend Gäste werden am Samstag zum Neujahrstreffen der Bundes-FPÖ mit Festrede von Bundesparteichef Herbert Kickl am Klagenfurter Messegelände erwartet. Die Veranstaltung, für die auf Plakaten mit "Kickl kommt heim" geworben wird, bildet auch den Rahmen für den Auftakt des parteieigenen Online-Radiosenders "Austria First", der am Samstag den Sendebetrieb aufnehmen wird.

von

Bereits ab 10.00 Uhr soll die John-Otti-Band dem Publikum einheizen, erwartet werden unter anderem auch die Parteispitzen der anderen Bundesländer. Eine Stunde später wird dann vom Rednerpult ausgeteilt: Nach Stadtparteiobmann Gernot Darmann und dem Kärntner Landesparteichef Erwin Angerer gehört die Bühne Kickl selbst, für den rund 90 Minuten Redezeit reserviert wurden.

Dabei dürfte es jedenfalls auch um den neuen FPÖ-Radiosender gehen. Versprochen wird seitens der Partei ein "Sendebetrieb rund um die Uhr", live moderierte Sendestrecken in der Früh, zu Mittag und am späten Nachmittag sowie "umfassende, für Österreich relevante Nachrichten zur vollen Stunde".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Klimaförderungen sind 2024 massiv gestiegen
Politik
Förderungen 2024 wegen Klimaförderungen deutlich an
++ ARCHIVBILD ++ Zukunft der Hochschulen: Ungewiss?
Technik
Suche nach Hochschulstrategie mit vielen Fragen
Ganz unten: Wöginger
Politik
Wöginger im APA-OGM-Vertrauensindex auf letztem Platz
Der U-Ausschuss hat seine Arbeit im Parlament aufgenommen
Politik
Schilderungen zu Leichenfund im Pilnacek-U-Ausschuss
Polizei zeigte Abgeordneten den Fundort der Leiche
Politik
U-Ausschuss fuhr zu Fundort von Pilnaceks Leichnam
++ ARCHIVBILD ++ Steuer auf Grundnahrungsmittel sinkt
Politik
Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER