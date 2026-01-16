FPÖ feiert sich bei Neujahrstreffen in Klagenfurt

Bereits ab 10.00 Uhr soll die John-Otti-Band dem Publikum einheizen, erwartet werden unter anderem auch die Parteispitzen der anderen Bundesländer. Eine Stunde später wird dann vom Rednerpult ausgeteilt: Nach Stadtparteiobmann Gernot Darmann und dem Kärntner Landesparteichef Erwin Angerer gehört die Bühne Kickl selbst, für den rund 90 Minuten Redezeit reserviert wurden.

Dabei dürfte es jedenfalls auch um den neuen FPÖ-Radiosender gehen. Versprochen wird seitens der Partei ein "Sendebetrieb rund um die Uhr", live moderierte Sendestrecken in der Früh, zu Mittag und am späten Nachmittag sowie "umfassende, für Österreich relevante Nachrichten zur vollen Stunde".