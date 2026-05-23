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Festwochen holen laut Medienbericht Peter Thiel nach Wien

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Tech-Milliardär Peter Thiel ist heftig umstritten
©MARCO BELLO, Getty Images North America, APA
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Die Wiener Festwochen sollen nach einem Bericht der Tageszeitung "Der Standard" den umstrittenen Tech-Milliardär Peter Thiel in die Bundeshauptstadt holen. Anfang Juni wird er nach Informationen des Blatts bei einer Diskussionsveranstaltung mit dem Thema "Antichrist und Katechon" sprechen. Bestätigung gab es keine. Zuletzt profilierte sich der PayPal-Mitbegründer als Ideologe einer international vernetzten ultrakonservativen christlichen Rechten mit apokalyptischen Bezügen.

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"Die Pressesprecherin des Festivals bleibt offiziell zurückhaltend. Weder bestätigen noch dementieren wolle man", heißt es in dem Bericht. Auf APA-Anfrage hieß es: "Wir haben derzeit keine Veranstaltung mit Peter Thiel im Programm."

Die Wiener Polizei bestätigt laut "Standard" den Besuch "indirekt". Hinter den Kulissen würden bereits Vorbereitungen für ein Einsatzszenario laufen. Proteste gelten als wahrscheinlich.

Thiel, in Deutschland geboren und in den USA aufgewachsen, gilt als eine der umstrittensten Figuren im Silicon Valley. Sein Unternehmen Palantir liefert Datenanalyse-Software an Streitkräfte verschiedener Länder sowie an US-Regierungsbehörden, darunter die Grenzschutzbehörde US Immigration and Customs Enforcement (ICE). Der Unternehmer gehörte 2016 zu den ersten großen Geldgebern von Trumps Wahlkampf und unterstützte auch die politische Karriere des heutigen US-Vizepräsidenten JD Vance, der zuvor in Thiels Investmentfirma Mithril Capital tätig war.

MIAMI, FLORIDA - APRIL 7: Peter Thiel, co-founder of PayPal, Palantir Technologies, and Founders Fund, speaks during the Bitcoin 2022 Conference at Miami Beach Convention Center on April 7, 2022 in Miami, Florida. The worlds largest bitcoin conference runs from April 6-9, expecting over 30,000 people in attendance and over 7 million live stream viewers worldwide. Marco Bello/Getty Images/AFP (Photo by Marco Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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