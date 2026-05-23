Festwochen holen laut Medienbericht Peter Thiel nach Wien

"Die Pressesprecherin des Festivals bleibt offiziell zurückhaltend. Weder bestätigen noch dementieren wolle man", heißt es in dem Bericht. Auf APA-Anfrage hieß es: "Wir haben derzeit keine Veranstaltung mit Peter Thiel im Programm."

Die Wiener Polizei bestätigt laut "Standard" den Besuch "indirekt". Hinter den Kulissen würden bereits Vorbereitungen für ein Einsatzszenario laufen. Proteste gelten als wahrscheinlich.

Thiel, in Deutschland geboren und in den USA aufgewachsen, gilt als eine der umstrittensten Figuren im Silicon Valley. Sein Unternehmen Palantir liefert Datenanalyse-Software an Streitkräfte verschiedener Länder sowie an US-Regierungsbehörden, darunter die Grenzschutzbehörde US Immigration and Customs Enforcement (ICE). Der Unternehmer gehörte 2016 zu den ersten großen Geldgebern von Trumps Wahlkampf und unterstützte auch die politische Karriere des heutigen US-Vizepräsidenten JD Vance, der zuvor in Thiels Investmentfirma Mithril Capital tätig war.