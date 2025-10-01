EU-Gipfel zu russischen Drohnen und russischem Vermögen

Die EU-"Chefs" werden am Mittwoch angesichts der Luftraumverletzungen Russlands in mehreren EU-Staaten darüber beraten, wie Europa auf gemeinsame Bedrohungen reagieren kann. Der dänische Luftraum musste zuletzt mehrfach wegen Drohnensichtungen gesperrt werden. In Konzept der EU-Kommission legt den Schwerpunkt auf die Abwehr von Drohnen und hybriden Gefahren. Ein "Europäischer Drohnenwall" soll "auf den Erfahrungen aus der Ukraine aufbauen". Die EU-Kommission schlägt laut Medienberichten außerdem vor, eingefrorenes russisches Geld zur Finanzierung eines neuen Kredits in Höhe von 140 Milliarden Euro für die Ukraine zu verwenden.