Erste Befragungen starten im U-Ausschuss zur Causa Pilnacek

Anschließend sind ein Mitglied der Feuerwehr, der an der Bergung der Leiche beteiligt war, sowie ein Polizist, der ebenfalls am Fundort zugegen war, an der Reihe. Chronologisch soll so in dem von der FPÖ initiierten U-Ausschuss eine mögliche politische Einflussnahme auf die Ermittlungen nach dem Tod Pilnaceks aufgearbeitet werden. Polit-Prominenz soll erst zu einem späteren Zeitpunkt geladen werden. Insgesamt sind 21 Sitzungen bis zum 2. Juli geplant. Die nächsten U-Ausschuss-Sitzungen finden am 28. und 29. Jänner statt.