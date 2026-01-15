ABO

Erste Befragungen starten im U-Ausschuss zur Causa Pilnacek

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Auffindung des Leichnams in der Donau steht am Donnerstag im Fokus
©APA, HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nach dem Lokalaugenschein am Fundort des Leichnams von Christian Pilnacek startet der Untersuchungsausschuss am Donnerstag mit den ersten Befragungen. Als erste Auskunftsperson ins Parlament geladen ist der Baggerfahrer, der die Leiche des ehemaligen Justiz-Sektionschefs am 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gefunden hat.

von

Anschließend sind ein Mitglied der Feuerwehr, der an der Bergung der Leiche beteiligt war, sowie ein Polizist, der ebenfalls am Fundort zugegen war, an der Reihe. Chronologisch soll so in dem von der FPÖ initiierten U-Ausschuss eine mögliche politische Einflussnahme auf die Ermittlungen nach dem Tod Pilnaceks aufgearbeitet werden. Polit-Prominenz soll erst zu einem späteren Zeitpunkt geladen werden. Insgesamt sind 21 Sitzungen bis zum 2. Juli geplant. Die nächsten U-Ausschuss-Sitzungen finden am 28. und 29. Jänner statt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Polizei zeigte Abgeordneten den Fundort der Leiche
Politik
U-Ausschuss fuhr zu Fundort von Pilnaceks Leichnam
++ ARCHIVBILD ++ Steuer auf Grundnahrungsmittel sinkt
Politik
Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt
Regierung plant neue Industriestrategie
Politik
Regierung bringt Industriestrompreis auf den Weg
Die Regierungsspitze spaziert in ihre Klausur
Politik
Regierungsklausur sucht Ergebnisse
Die Befragungen im Pilnaecek-U-Ausschuss starten am Donnerstag
Politik
Forderung nach Lieferung von Smartwatch-Daten von Pilnacek
Rektorin der Universität Innsbruck, Veronika Sexl
Technik
Innsbrucker "Haus der Physik" auf Schiene
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER