ABO

Brunner fordert mehr Tempo trotz Rückführungshochs

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Magnus Brunner fordert Reformen
©APA, dpa, Bernd von Jutrczenka
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Trotz einer gestiegenen Zahl an Abschiebungen aus den EU-Ländern äußert sich EU-Migrationskommissar Magnus Brunner unzufrieden und pocht auf mehr Tempo bei der Verschärfung der EU-Asylpolitik. "Im Jahr 2025 wurden 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten in der EU zurückgeführt. Das ist der bisher höchste Wert in diesem Jahrzehnt", sagte Brunner der "Welt am Sonntag". Konkret seien das rund 135.000 von mehr als 491.000 ausreisepflichtigen Personen gewesen.

von

Grund dafür sei unter anderem das konsequente Vorgehen der Mitgliedstaaten, aber auch mehr Stabilität in einigen Aufnahmeländern und ein besseres Informationssystem. "Trotzdem kann uns die höhere Zahl von Rückführungen im vergangenen Jahr nicht zufriedenstellen", sagte Brunner.

"Die alten Regeln zur Rückführung illegaler Migranten in der EU funktionieren einfach nicht gut genug. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die neue Rückführungsverordnung, die wir bereits letztes Jahr vorgelegt haben, rasch von Parlament und Rat beschlossen wird." Sie setze genau hier an: "Wir schaffen strengere Regeln für Straftäter, klare und verbindliche Pflichten für Personen mit Abschiebebescheid und bringen mehr Effizienz in die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten."

Die Rückführungsverordnung sieht unter anderem vor, dass Menschen, die keinen Schutz erhalten und ausreisen müssen, länger in Abschiebehaft genommen werden können. Außerdem ermöglicht sie die Abschiebung von Asylsuchenden in sogenannte Return Hubs in Staaten außerhalb der EU.

Brunner betonte, interne Reformen allein seien nicht ausreichend. Es brauche auch nach außen mehr Konsequenz. "Drittstaaten müssen ihre eigenen Staatsbürger zurücknehmen – und dafür setzen wir unsere Hebel gezielt ein. Visapolitik, Handel und Entwicklungsgelder werden künftig stärker mit Zusammenarbeit beim Thema Migration verknüpft."

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Ukrainische Luftabwehr wieder im Einsatz (Archivbild)
Politik
Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen
Scharfe Sicherheitsvorkehrungen in Islamabad
Politik
Unklare Lage bei Verhandlungen um Iran-Konflikt
Kriegsschäden im südlichen Libanon
Politik
Sechs Tote bei Luftangriffen im Südlibanon trotz Waffenruhe
US-Gesandte Jared Kushner und Steve Witkoff reisen nach Islamabad
Politik
US-Gesandte fliegen zu Iran-Gesprächen nach Pakistan
US-Justizminister Todd Blanche
Politik
USA verschärfen Todesstrafe
Treffen der Staats- und Regierungschefs
Politik
EU-Gipfel ruft zur Deeskalation in Nahost auf
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER