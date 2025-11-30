News Logo
ABO

Ein Toter bei russischen Drohnenangriffen nahe Kiew

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
©AFP, APA, ROMAN PILIPEY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei russischen Drohnenangriffen nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach Angaben des örtlichen Regionalgouverneurs ein Mensch getötet worden. Bei den Angriffen auf die Stadt Wyschhorod seien zudem elf Menschen verletzt worden, darunter ein Kind, erklärte der Regionalgouverneur von Kiew, Mykola Kalaschnyk, am Sonntagmorgen im Onlinedienst Telegram. Die Anzahl der Verletzten könnte demnach noch steigen.

von

Sechs der Verletzten wurden laut Kalaschnyk ins Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte seien derzeit dabei, die Bewohner eines bei den Angriffen getroffenen Hochhauses zu evakuieren. In der Nacht auf Samstag waren bei russischen Angriffen auf Kiew und umliegende Gebiete mindestens sechs Menschen getötet worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ex-Verteidigungsminister Umjerow ist neuer Delegationsleiter
Politik
Rubio und Witkoff treffen ukrainische Delegation
Zerstörte Gebäude in Kiew
Politik
Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine
US-Präsident verschärft Vorgehen gegen Venezuela
Politik
Trump erklärt Luftraum über Venezuela als geschlossen
Trump will Migration aus "Dritte-Welt-Ländern" dauerhaft stoppen
Politik
USA stoppen vorerst alle Asylentscheidungen
Papst Leo XIV. traf Patriarch Bartholomeus I.
Politik
Papst und Patriarch für gemeinsames Osterdatum
Die US-Nationalgardistin starb wegen der Folgen des Schussattentats
Politik
Mutmaßlicher Schütze von Washington wegen Mordes angeklagt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER