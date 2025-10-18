News Logo
ABO

Edtstadler will Gesundheitskompetenzen an Bund übertragen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Salzburgs Landeshauptfrau will Bund-Länder-Kompetenzen neu ordnen
©APA, BARBARA GINDL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) spricht sich dafür aus, dass die gesamten Gesundheitsagenden - inklusive der Spitäler - in die Kompetenz des Bundes übergehen. Dort könnten sie zentral besser gesteuert und geplant werden, sagte Edtstadler am Samstag im "Ö1". Im Gegenzug könnten die Länder die Kompetenz für den Bildungsbereich gänzlich übernehmen, so die Salzburger Landeshauptfrau: "Für mich ist Kompetenzverschiebung keine Einbahnstraße."

von

Gerade bei der Bildung gebe es eine sehr zerstückelte Kompetenzlage und "da wär mehr Klarheit aus meiner Sicht besser und auch bei den Ländern besser aufgehoben", so Edtstadler. Dagegen könnte die Planung für die Anschaffung teurer Untersuchungsgeräte und die Wartezeiten zentral besser gesteuert und geplant werden.

Offen für einen derartigen Kompetenz-Abtausch zeigt sich auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). "Ich bin da durchaus offen. Wir können uns auch größere Reformverschiebungen vorstellen. Aber dann muss auch klar sein, dass wir Möglichkeiten brauchen, die Aufgaben zu erfüllen", meinte Stelzer gegenüber der "Presse" (Samstag). In den Reform-Verhandlungen zwischen Bund und Ländern sieht er allerdings "noch kein Licht am Ende des Tunnels" und drängt auf mehr Tempo. Die Verantwortung sieht er beim Bund. "Diese Trias, uns weniger Spielraum geben, gleichzeitig uns aber nicht an den Einnahmen teilhaben lassen und dann auch noch Aufgaben zuschieben, passt nicht zusammen", kritisierte Stelzer.

Bund, Länder und Gemeinden wollen sich im Rahmen der im Juni angestoßenen Reformpartnerschaft 18 Monate Zeit nehmen, um eine größere Verwaltungsreform zustande zu bringen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Grüne weiter im Kampf gegen Autobahnen
Politik
Grüne lassen Nationalrat außertourlich zusammentreten
Der Pflegebonus in Salzburg wird gestrichen
Politik
Aus für Pflegebonus: Versammlungen in Salzburgs Spitälern
Kunstprojekt von Gottfried Helnwein im Wiener Stadttempel
Politik
Restaurierung des Wiener Stadttempels hat begonnen
Grünwidl folgt auf Schönborn
Politik
Grünwidl wird neuer Wiener Erzbischof
Bisherige Vize-Rektorin für Studienangelegenheiten übernimmt
Technik
Bettina Schauer-Frank wird neue Rektorin der Hochschule Burgenland
Politik
Gesundheit, Justiz und Heer verlieren Vertrauen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER