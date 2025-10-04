News Logo
Dutzende Verletzte in der Ukraine nach Beschuss von Bahnhof

Brennender Zug im Bahnhof von Schostka
©UKRAINIAN RAILWAYS, APA, HANDOUT
In der nordostukrainischen Region Sumy sind nach Behördenangaben vom Samstag mindestens 30 Menschen beim Beschuss eines Bahnhofs verletzt worden. In der Stadt Schostka nördlich der Gebietshauptstadt seien Bahnmitarbeiter und die Passagiere eines Personenzugs zu Schaden gekommen, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Die Mitteilung unterlegte er mit einem Foto, auf dem ein brennender und völlig zerstörter Waggon zu sehen war.

von

Nach Hryhorows Angaben sind die Rettungsarbeiten noch im Gange. Die Zahl der Opfer könnte demnach steigen. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff. Der Bahnhof sei von Drohnen attackiert worden. "Die Russen mussten wissen, dass sie auf Zivilisten schießen. Und das ist Terror, den die Welt nicht ignorieren darf", schrieb er in sozialen Netzwerken.

Regionalgouverneur Hryhorow zufolge traf der Angriff einen Zug, der von Schostka in die Hauptstadt Kiew fahren sollte. Rettungskräfte, Ärzte und Sanitäter seien im Einsatz, hieß es weiter. Russland hat seine Luftangriffe auf die Bahn-Infrastruktur der Ukraine in den vergangenen Monaten verstärkt. Zuletzt wurden fast täglich Bahnanlagen getroffen.

This handout photograph taken and released by the press service of Ukrainian Railways on October 4, 2025, shows a burning train carriage following a drone attack in Shostka, Sumy region, amid the Russian invasion of Ukraine. A Russian drone strike on a railway station in the northeastern Ukrainian region of Sumy wounded at least 30 people, Ukrainian president Volodymyr Zelensky said on October 4, 2025. (Photo by Handout / UKRAINIAN RAILWAYS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / UKRAINIAN RAILWAYS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Über die Autoren

