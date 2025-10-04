News Logo
Japan bekommt mit Sanae Takaichi erste Regierungschefin

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sanae Takaichi ist auf dem Weg an die Regierungsspitze
©FRANCK ROBICHON, AFP, APA, POOL
Japan wird künftig erstmals von einer Frau regiert werden. Sanae Takaichi (64) gewann am Samstag das Rennen um den Vorsitz der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) und wird damit aller Voraussicht nach auch die erste Ministerpräsidentin des Landes. In Japan wird üblicherweise der Parteivorsitzende auch Regierungschef. Die Wahl zur Premierministerin im Parlament ist für den 15. Oktober angesetzt.

von

Die frühere Innenministerin Takaichi setzte sich bei der Stichwahl um den LDP-Vorsitz gegen den 44 Jahre alten Landwirtschaftsminister Shinjiro Koizumi durch. Im ersten Wahlgang hatte keiner der zunächst fünf Kandidaten eine Mehrheit erzielt.

Ministerpräsident Shigeru Ishiba war im September nach einer Reihe von Wahlniederlagen zurückgetreten. In der Bevölkerung wuchs unter anderem der Unmut über gestiegene Lebenshaltungskosten. Die 64-jährige Takaichi war Ishiba bei der Stichwahl um den LDP-Vorsitz im vergangenen Jahr noch knapp unterlegen. Sie gilt als Befürworterin einer expansiven Fiskal- und Geldpolitik.

Über die Autoren

