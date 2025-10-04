Japan bekommt mit Sanae Takaichi erste Regierungschefin

Die frühere Innenministerin Takaichi setzte sich bei der Stichwahl um den LDP-Vorsitz gegen den 44 Jahre alten Landwirtschaftsminister Shinjiro Koizumi durch. Im ersten Wahlgang hatte keiner der zunächst fünf Kandidaten eine Mehrheit erzielt.

Ministerpräsident Shigeru Ishiba war im September nach einer Reihe von Wahlniederlagen zurückgetreten. In der Bevölkerung wuchs unter anderem der Unmut über gestiegene Lebenshaltungskosten. Die 64-jährige Takaichi war Ishiba bei der Stichwahl um den LDP-Vorsitz im vergangenen Jahr noch knapp unterlegen. Sie gilt als Befürworterin einer expansiven Fiskal- und Geldpolitik.